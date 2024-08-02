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Война санкций ,  
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США на два месяца продлили лицензию на транзакции с Мосбиржей, НКЦ и НРД

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Война санкций
Эти три организации попали под американские санкции 12 июня, ранее транзакции с ними можно было проводить до 13 августа, теперь — до 12 октября
Московская биржа MOEX ₽229,6 0% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минфин США выдал две лицензии, разрешающие транзакции с попавшими под санкции Вашингтона Мосбиржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ; контрагент валютных сделок на Мосбирже) и Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября, сообщается на сайте ведомства.

Ранее разрешения действовали до 13 августа. Кроме того, до 1 ноября этого года было разрешено проведение операций с НКЦ, связанных с нефтью, нефтепродуктами, газом и другими энергоносителями.

Аналогичное разрешение выдало британское Управление по осуществлению финансовых санкций, его действие истекает 12 октября.

Указанные организации попали под американские санкции 12 июня. После этого Мосбиржа прекратила проводить торги по валютным парам с долларом и евро. 13 июня биржа, НКЦ и НРД попали под британские санкции, поэтому торги фунтом стерлингов тоже были приостановлены. Кроме того, были прекращены торги гонконгским долларом, поскольку он привязан к американскому.

Из-за новых ограничений физлица и компании лишились возможности покупать на бирже эти валюты (их можно приобрести через российские банки, на внебиржевом рынке, например в обменниках), а Банк России перешел к новой методике расчета официального курса американской и европейской валют — на основе данных о конверсионных операциях банков.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В первую неделю после остановки торгов рубль значительно укрепился к основным валютам: например, относительно юаня — на 8,4%, достигнув на закрытии биржевых торгов отметки 11,19 руб. за юань, что стало минимальным значением с мая 2023 года, говорилось в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Это произошло из-за снижения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, объяснили в ЦБ.

Однако в целом за месяц с прекращения торгов на Мосбирже укрепление рубля оказалось менее значительным: на 1,3% по отношению к доллару, менее чем на 0,5% по отношению к евро и на 2,2% по отношению к юаню.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Мосбиржа НРД санкции санкции США Минфин США
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