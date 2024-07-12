Объединение казахстанских бирж остановили из-за санкций против Мосбиржи

Мосбиржа владеет пакетом акций в Казахстанской фондовой бирже с 2020 года, всего 13%. ЦБ Казахстана ранее предлагал российской бирже, которая попала под санкции США в июне, выкупить эту долю

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Объединение Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Международного финансового центра «Астана» (AIX) временно приостановлено из-за того, что Московская биржа (акционер KASE) попала под санкции. Об этом на брифинге заявил глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов, передает агентство Kazinform.

«Пока объединение мы не можем совершить — и даже думать об этом, потому что в KASE есть санкционные акционеры», — сказал председатель регулятора.

Мосбирже принадлежит 13% акций KASE, она владеет пакетом c 2020-го. В июне ЦБ Казахстана предлагал российской бирже выкупить эту долю за счет собственных средств. Позже в том же месяце KASE подтвердила РБК, что обсудит возможность выкупа своих акций у Мосбиржи или перепродажи третьим лицам.

12 июня США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Два последних входят в группу Мосбиржи. После этого Банк России перешел на новый механизм формирования курса валют — теперь он рассчитывается по данным банковских сделок и внебиржевых платформ. После этого начались переговоры о возможной продаже доли Мосбиржи в KASE. При этом факт попадания под ограничения не несет санкционных рисков непосредственно для KASE, так как российской площадке принадлежит менее 50%, отмечали в казахстанской бирже.

В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил объединить казахстанские фондовые биржи под единым руководством. По его словам, их функционал во многом дублируется, а порой они конкурируют между собой.

«Для нашей финансовой системы это избыточно. В целях повышения емкости и привлекательности внутреннего рынка поручаю проработать вопрос объединения потенциала данных бирж под единым управлением», — заявил он.

KASE и AIX считаются крупнейшими в Центральной Азии, пишет Orda.kz. Первая была создана в 1993 году, когда в стране ввели национальную валюту — казахстанский тенге. Она является единственной в Казахстане торговой площадкой, обслуживающей фондовый, валютный и денежный рынки.

AIX — это более молодая компания, появившаяся в 2017 году в рамках Международного финансового центра «Астана». Ее акционерами являются Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ.