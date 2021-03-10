Аналитики оценили объем господдержки банков в кризисном 2020 году

Докапитализация банков с помощью бюджета на фоне пандемии в 2020 году оказалась меньше, чем в 2019-м, оценили в агентстве НКР. Основные проблемы многих банков уже решены, объясняют эксперты

Докапитализация государственных банков (под контролем Росимущества) и кредитных организаций, принадлежащих госкорпорациям и институтам развития, в 2020 году сократилась на 25%, рассчитали эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по просьбе РБК. Прирост их капитала в 2020 году составил 92 млрд руб. против 123 млрд руб. в 2019-м. Объем господдержки в прошлом году стал третьим по величине за пять лет, прошедших после кризисного 2015 года.

При расчете докапитализации учитывались увеличение уставного капитала и эмиссионного дохода, отраженное по соответствующим счетам оборотной ведомости банка, а также доходы от безвозмездно полученного имущества, отраженные в отчете о финансовых результатах. Рассматривались только банки из топ-100 по активам.

«Снижение расходов на поддержку госбанков в период пандемии могло быть связано с достаточным буфером капитала, который был накоплен в системе за последние годы, — объясняет аналитик НКР Егор Лопатин. — К тому же был введен ряд регулятивных послаблений (мораторий на резервы по реструктуризациям, снижение буфера по потребительским кредитам), которые позволили смягчить негативный эффект пандемии на качество активов».

За пять лет — с 2016 по 2020 год включительно — капитал госбанков и банковских «дочек» госкорпораций и институтов развития вырос примерно на 426 млрд руб., показывают расчеты НКР. В подавляющем большинстве случаев речь идет об увеличении уставного капитала путем прямых вливаний со стороны акционера, реже — об отражении банками эмиссионного дохода или безвозмездном финансировании.