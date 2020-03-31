ВТБ сообщил о 13 тыс. обращений от клиентов по реструктуризации кредитов

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

За последнюю неделю в ВТБ за реструктуризацией кредитов обратились более 13 тыс. розничных клиентов. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Каждое из заявлений рассматривается сотрудниками банка в индивидуальном порядке. Программы реструктуризации включают в себя отсрочку платежа, изменение срока кредита и ставки.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли

Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

«Из числа поступивших обращений 211 заявок было подано от заболевших клиентов на предоставление кредитных каникул: 57 — по ипотеке и 154 — по кредитам наличными», — говорится в сообщении. Каждому из этих клиентов автоматически подключат отсрочку платежей после предоставления больничного листа.

ВТБ 23 марта анонсировал кредитные каникулы для клиентов, которые оказались в сложном финансовом положении в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Воспользоваться отсрочкой по кредитам на срок до трех месяцев смогут оказавшиеся на больничном из-за коронавируса клиенты или те, кто понес финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.