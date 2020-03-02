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Финансы ,  
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ЦБ предложил отложить передачу бюджету выручки от продажи акций Сбербанка

Необходимость изменения срока передачи средств в бюджет первый зампред ЦБ Ксения Юдаева объяснила волатильностью рынков
Сбербанк SBER ₽229,48 -1,66% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК

Из-за волатильности на рынках ЦБ предлагает изменить срок перечисления в бюджет средств, вырученных от продажи акций Сбербанка. Об этом заявила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.

«Мы предлагаем в связи с волатильностью рынков дать больший срок — до 1 декабря, чтобы было больше возможностей защитить интересы бюджета», — сказала Юдаева, передает корреспондент РБК.

Из законопроекта о перечислении части доходов от продажи Сбербанка в федеральный бюджет (*.pdf) следует, что ЦБ в 2020–2023 годах перечислит в федеральный бюджет около 1,25 трлн руб. денежными средствами, а также передаст в казну долговые требования к Сбербанку и госкорпорации ВЭБ.РФ на сумму 0,5 трлн руб. ЦБ оставит себе 700 млрд руб. от продажи Сбербанка — примерно 28% от ожидаемой суммы сделки (2,55 трлн руб.).

При этом первую часть общей суммы — до 500 млрд руб. — ЦБ должен перевести в бюджет до 1 июня 2020 года. В тот же срок в последующие годы должны быть переведены следующие транши.

Официально о продаже доли ЦБ в капитале Сбербанка — 50% + 1 акция — стало известно 11 февраля. На выкуп акций Сбербанка правительством будут направлены ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), превышающие порог в 7% ВВП. Большая часть денег, которые из ФНБ будут направлены на выкуп акций Сбербанка, вернутся в бюджет, так как по закону ЦБ перечисляет в казну 75% фактически полученной им по итогам года чистой прибыли. Это позволит правительству потратить часть средств ФНБ без соблюдения ограничений, которые действуют для доходов от исполнения бюджетного правила.

Авторы: Юлия Старостина, Евгений Калюков
Теги: ЦБ, Сбербанк
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