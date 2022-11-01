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В Казахстане стали чаще открывать карты и переводить деньги из России

За сентябрь в Казахстане число банковских карт выросло на 10% год к году — это максимум с начала весны. Одновременно статистика зафиксировала возобновление роста переводов из России  (в десять раз) после двухмесячного спада
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Mastercard MA $328,05 -0,48% Купить
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

По итогам сентября 2022 года в Казахстане выросло число банковских карт Visa и Mastercard, выпущенных местными банками. С одной стороны, число новых карт, как и месячные темпы прироста, далеко от максимальных в этом году — 584 тыс. против 1–1,4 млн в июне—июле. Однако годовой прирост составил 10% и стал максимальным за все месяцы, когда в России не работают эти международные платежные системы. Это следует из статистики, опубликованной Нацбанком Казахстана (НБК), и расчетов РБК.

Также в сентябре после двухмесячного спада выросли число и объем денежных переводов из России в Казахстан (в месячном выражении), которые проводятся с помощью систем денежных переводов «Золотая корона», Contact, «Юнистрим» и других, показывает статистика НБК.

Такой рост власти страны фиксируют на фоне объявленной 21 сентября частичной мобилизации в России. После этого многие страны СНГ, в том числе Казахстан, зафиксировали всплеск приезжих россиян. 4 октября глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов говорил, что со дня объявления частичной мобилизации в Казахстан въехали более 200 тыс., а выехали 147 тыс. россиян. 18 октября он заявил, что теперь количество граждан, прибывающих из России, меньше, чем количество выезжающих: «Ежедневно прибывают 8–9 тыс. граждан, выезжают 10–11 тыс. граждан».

Как росли выпуск карт и денежные переводы

Российская платежная система «Мир» пока работает в десяти странах и в последнее время испытывает трудности с приемом карт, в том числе в Казахстане, так как иностранные банки начали отказываться от работы с ней. Это происходит после предупреждения Минфина США о риске санкций за сотрудничество с российской платежной системой. На этом фоне системы переводов стали для россиян одним из основных способов получения денежных средств за рубежом. Также приехавшие открывают за границей банковские карты, для того чтобы с их помощью расплачиваться безналично.

  • Число банковских карт международных платежных систем (МПС) Visa и Mastercard на 1 октября 2022 года составило 41,4 млн штук, год назад этот показатель составлял 37,6 млн штук. За год казахстанские банки увеличили эмиссию карт на 10%. Для сравнения: на начало сентября годовой рост выпущенных банковских карт составил 8,6%, на 1 августа — 8,4%, на 1 июля — 7,8%, на 1 июня — 4,4%, на 1 мая — 7,1%, на 1 апреля — 6,7%, на 1 марта — 7,2%.
  • В месячном выражении показатели не такие внушительные: за сентябрь число карт МПС в обращении в Казахстане выросло на 1,4% по сравнению с августом, или на 584,4 тыс. штук. За август оно почти не изменилось, а за июль выросло сильнее — на 2,5% (или на 1 млн штук). Нацбанк не отражает в статистике число закрытых карт, поэтому из его статистики нельзя сделать вывод, какое число карт банки выпустили за месяц.
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В статистике переводов в Казахстан Россия сейчас находится на первом месте среди всех стран, в сентябре ее доля по объему переводов занимает 51%, по числу транзакций — 63,5%.

  • В сентябре из России в Казахстан было сделано 103 тыс. транзакций на сумму 36 млрд тенге (4,8 млрд руб.). Это больше на 11,1% по числу и на 8,4% по объему по сравнению с августом. За год эти показатели выросли в четыре раза и десять раз соответственно.
  • В августе 2022 года число и объем переводов за месяц сократились на 12,7 и 39% соответственно, а годовой рост был меньше, чем в сентябре, — только в 6,5 раза.
  • Впрочем, в июле 2022 года из России в Казахстан было отправлено больше переводов, чем в сентябре: 106,2 тыс. транзакций на сумму 54,6 млрд тенге (7,2 млрд руб.). По сравнению с июнем 2022 года показатели сократились на 6,4 и 18,3% соответственно, а за год выросли на 168% и в десять раз (на 914%) соответственно. В июне рост в годовом выражении был еще выше — в 13 раз.

В связи с ростом переводов Нацбанк Казахстана не отмечает дефицита наличных денег в национальной валюте. «На сегодняшний день увеличение потребности коммерческих банков в дополнительном объеме наличных денег, который бы отличался от исторических показателей, не отмечается. Более того, среднемесячный объем выданных наличных денег коммерческим банкам в текущем году по сравнению с 2021 годом снизился на 5%», — сказал РБК представитель казахстанского банковского регулятора.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
переводы Карты Казахстан Банки visa MasterCard частичная мобилизация
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