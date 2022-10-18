В МВД Казахстана зафиксировали снижение числа въезжающих в страну россиян

Поток россиян, въезжающих в Казахстан, снизился и вернулся к показателям до объявления мобилизации в России, сообщил глава МВД страны. По его словам, количество граждан, прибывающих из России, меньше, чем количество выезжающих

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Число россиян, въезжающих в Казахстан, снизилось и вернулось к показателям, характерным для времени до объявления частичной мобилизации в России. Об этом сообщил глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов в кулуарах правительства, передает Tengri News.

«Мы вернулись к той же ситуации, что и раньше, теперь количество граждан, прибывающих из России, меньше, чем количество выезжающих. Ежедневно прибывают 8–9 тыс. граждан, выезжают 10–11 тыс. граждан», — сказал Ахметжанов. Он не уточнил, куда выезжают люди — в Россию или другие страны.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Уже 23 сентября на пунктах пропуска между Россией и Казахстаном зафиксировали увеличение количества въезжающих в страну иностранных граждан, сообщала погранслужба Казахстана.

Образовались очереди и пробки из автотранспорта также на границе с Грузией, из-за чего грузинские таможенные пункты пропуска перешли на особый режим работы. Россия развернула на границах с Грузией и Казахстаном мобильные военкоматы.

4 октября Ахметжанов говорил, что со дня объявления частичной мобилизации в Казахстан въехали более 200 тыс., а выехали 147 тыс. россиян. На получение гражданства Казахстана по состоянию на 27 сентября подал заявку 441 россиянин, в том числе 117 этнических казахов из России, говорил в конце сентября и.о. главы комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков.