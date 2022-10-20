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Банки увидели рост переводов за рубеж после начала мобилизации

Россияне отправляют себе деньги через сервисы трансграничных переводов, так как потеряли возможность пользоваться картами российских банков за рубежом. В сентябре такие операции выросли на фоне объявления частичной мобилизации
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images

ВТБ и Тинькофф Банк зафиксировали в конце сентября рост числа трансграничных переводов в страны ближнего зарубежья через свои сервисы международных переводов. Об этом РБК рассказали представители кредитных организаций.

Клиенты ВТБ с 15 сентября по 15 октября совершили свыше 7 тыс. переводов в дружественные страны на сумму 2,1 млрд руб. с помощью внутреннего сервиса трансграничных переводов. Эти показатели выше на треть по количеству и в два раза по объему значения за период с 15 августа по 15 сентября. Большинство переводов было отправлено в Белоруссию, Казахстан и Армению. Всего с начала осени ВТБ зафиксировал 13 тыс. транзакционных переводов в страны СНГ на сумму более 6,3 млрд руб.

«После всплеска в конце сентября — начале октября спрос на переводы в страны ближнего зарубежья стабилизировался и сейчас находится на уровне средних значений сентября», — отметил начальник управления «переводы» банка ВТБ Алексей Хранилов.

Тинькофф Банк также зафиксировал рост числа и объемов переводов в страны ближнего зарубежья в конце сентября. «Сервис переводов по номеру телефона в страны ближнего зарубежья от «Тинькофф» в основном востребован пользователями-нерезидентами, в конце сентября наблюдаем рост спроса также со стороны резидентов РФ», — указал представитель банка, добавив, что самая популярная страна по объему переводов по номеру телефона — Узбекистан, на втором месте — Таджикистан.

Объем рынка трансграничных переводов растет в течение последних шести месяцев, говорит представитель сервиса «МТС Деньги». Он не назвал точные показатели, но пояснил, что страны-лидеры — это Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Армения.

Крупные сервисы трансграничных переводов («Золотая корона», «Юнистрим» и Contact), а также другие банки, имеющие такой функционал, не ответили на запросы РБК. Банк России, ранее публиковавший квартальную статистику по трансграничным переводам, перестал это делать в 2022 году после начала специальной военной операции России на Украине и последующего ввода санкций.

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Почему выросли трансграничные переводы

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После этого начался массовый отъезд граждан из России, из-за большого числа уезжающих на сухопутных границах России с Грузией и Казахстаном образовались многокилометровые пробки, а цены на авиабилеты из-за высокого спроса резко выросли.

С помощью систем денежных переводов россияне могут отправлять деньги со своей российской карты на карту зарубежного банка либо получать их за границей наличными. В марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, в результате чего их карты перестали работать за границей. Российская платежная система «Мир» пока работает в десяти странах и в последнее время испытывает трудности с приемом, так как иностранные банки начали отказываться от работы с картами «Мир» после предупреждения Минфина США о вводе санкций за сотрудничество с российской платежной системой. Таким образом, системы переводов стали для россиян одним из основных способов получения собственных денежных средств за рубежом.

Рост числа и объемов переводов произошел с учетом количества людей, выехавших за пределы РФ в связи с частичной мобилизацией. Эти деньги необходимы для обеспечения бытовых расходов выехавших, говорит директор отдела форензик Kept Елена Петерсон. Количество наличных выдач таких переводов, скорее всего, превышает число безналичных, так как не у всех выехавших россиян есть иностранные карты, указывает Петерсон: «Подтверждением этого факта является недавняя новость из Узбекистана о дефиците наличной валюты. Приехавшие поснимали всю наличку, переведенную через всякие системы моментальных платежей». Некоторые банки Узбекистана испытывают дефицит наличной валюты из-за роста объемов трансграничных переводов и спроса на снятие денежных средств, сообщал «Прайм» со ссылкой на ЦБ Узбекистана. В Армении не намечается дефицита наличной иностранной валюты, хотя спрос на нее сохраняется на высоком уровне начиная с марта 2022 года, рассказал РБК представитель ЦБ страны. Центробанки других стран ближнего зарубежья не ответили на запросы РБК.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Денежные переводы мобилизация СНГ Банки
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