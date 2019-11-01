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Финансы ,  
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ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года почти 4 млн россиян брали новые кредиты, не погасив старые, подсчитал Банк России. Это пока не проблемные заемщики, но уже рискованные, считает регулятор
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым (так называемые серийные заемщики), сообщается в докладе ЦБ. Обязательства таких клиентов за это время выросли почти в 2,5 раза — с 0,9 трлн до 2,2 трлн руб.

«По кредитам данной группы заемщиков пока не наблюдается просрочки, однако быстрый рост долга может свидетельствовать о возрастающих рисках платежеспособности», — говорится в материалах Банка России.

По данным на 1 сентября 2019 года, 39,5 млн россиян имеют хотя бы один кредит, две трети из них — необеспеченную ссуду или кредитную карту. Меньше половины должников (45%, или 12,1 млн человек) на 1 сентября не имели просрочек по кредитам. При этом большинство этих добросовестных заемщиков (6,3 млн человек) наращивали свои долги, в том числе 3,7 млн кредитовались, не расплатившись по старым займам.

Пятая часть заемщиков — проблемные

По данным ЦБ, просрочку по кредитам свыше 5% от полученного займа имеют 19% российских заемщиков, почти у половины из них это «старые долги»: просрочка была еще в 2017 году. Вторая половина (9%) заемщиков допустила просрочку позже.

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Чаще всего россияне допускают просрочки по кредитам на небольшие суммы — до 100 тыс. руб. Такие неплательщики наносят банкам меньший урон, констатирует регулятор: объем «плохих» долгов по кредитам на небольшие суммы на 1 сентября оценивался в 38,5 млрд руб., а по более крупным ссудам — в 174,7 млрд руб.

«Кредиты на некрупные суммы несут больший социальный риск, в то время как кредиты на значительные суммы более важны с точки зрения устойчивости отдельных банков», — говорится в докладе.

Зачем ЦБ пересчитал российских заемщиков

Банк России проводил анализ, чтобы выяснить, связан ли рост кредитования с тем, что новые кредиты выдаются уже имеющим долги россиянам, говорила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По предварительным расчетам регулятора, на 1 октября общая долговая нагрузка россиян достигла 10,6%, и это максимум с 2012 года (более ранних цифр ЦБ не приводил).

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Чтобы охладить сегмент необеспеченного потребительского кредитования, ЦБ вводит ограничения для банков и микрофинансовых организаций. Например, с 1 октября кредиторы обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика при выдаче беззалоговых кредитов и займов свыше 10 тыс. руб. Из-за требований к резервам кредитование клиентов с высоким ПДН стало для банков и МФО более «дорогим», а значит, менее выгодным. По прогнозу ЦБ, эта и другие меры замедлят рост необеспеченного кредитования до 10% уже в следующем году. По данным на 1 сентября, рост потребкредитования составлял 23,8% в годовом выражении.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, кредиты
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