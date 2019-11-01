ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

С 2017 года почти 4 млн россиян брали новые кредиты, не погасив старые, подсчитал Банк России. Это пока не проблемные заемщики, но уже рискованные, считает регулятор

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С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым (так называемые серийные заемщики), сообщается в докладе ЦБ. Обязательства таких клиентов за это время выросли почти в 2,5 раза — с 0,9 трлн до 2,2 трлн руб.

«По кредитам данной группы заемщиков пока не наблюдается просрочки, однако быстрый рост долга может свидетельствовать о возрастающих рисках платежеспособности», — говорится в материалах Банка России.

По данным на 1 сентября 2019 года, 39,5 млн россиян имеют хотя бы один кредит, две трети из них — необеспеченную ссуду или кредитную карту. Меньше половины должников (45%, или 12,1 млн человек) на 1 сентября не имели просрочек по кредитам. При этом большинство этих добросовестных заемщиков (6,3 млн человек) наращивали свои долги, в том числе 3,7 млн кредитовались, не расплатившись по старым займам.

Пятая часть заемщиков — проблемные

По данным ЦБ, просрочку по кредитам свыше 5% от полученного займа имеют 19% российских заемщиков, почти у половины из них это «старые долги»: просрочка была еще в 2017 году. Вторая половина (9%) заемщиков допустила просрочку позже.