Набиуллина сочла нереальным резкое замедление роста выдачи кредитов

Разница в прогнозах инфляции, которые делают Минэкономразвития и Центробанк, связана с нереалистичными ожиданиями министерства, связанными с ростом выдачи потребкредитов, заявила глава ЦБ

Эльвира Набиуллина (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Прогноз Минэкономразвития о резком замедлении роста потребительского кредитования нереалистичен, заявила на пресс-конференции председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

В своем прогнозе министерство сообщило, что рост потребкредитования в 2019 году составит примерно 20%, а в 2020-м резко замедлится до 4% (.pdf). Центробанк и МЭР давно спорят о динамике роста потребкредитов: глава Минэкономразвития Максим Орешкин неоднократно предупреждал о рисках кредитного пузыря и рецессии из-за ускоренной выдачи кредитов. ЦБ указывал, что рынок уже начал охлаждаться, а его замедление поддержит введение показателя предельной долговой нагрузки с 1 октября, который сделает для банков менее выгодной выдачу кредитов ненадежным заемщикам.

В своем прогнозе Минэкономразвития заложило и резкое снижение инфляции — до 3,8% в 2019 году и 3% в 2020-м. Как отметила Набиуллина, отвечая на вопрос РБК, ЦБ проанализировал эти ожидания и пришел к выводу, что «в прогнозе Минэкономразвития по инфляции прежде всего учтена динамика потребительского кредитования, которая, на наш взгляд, является нереалистичной».

«Мы оцениваем динамику потребительского кредитования где-то на уровне 10%, — сказала глава регулятора. — Ипотека, мы считаем, будет расти около 20%, а потребительское кредитование — около 10%. Оно снизится под влиянием прежде всего наших макропруденциальных мер». Возможности, что рост потребкредитования замедлится до 4%, Центробанк не видит, подчеркнула она.