Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян

Необъяснимая статистика

Рост реальных денежных доходов россиян на 3% является труднообъяснимым, говорит директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «Объяснить рост реальных доходов смежным ростом других макроэкономических показателей — ростом ВВП, ростом розничного товарооборота, высокой экономической активностью — нельзя. Никакого рывка в экономике не произошло», — сказала она. Темпы роста ВВП за январь—июнь 2019 года составили 0,7%, оборот розничной торговли в третьем квартале замедлился до 0,8 с 1,6% во втором квартале года, следует из данных Росстата.

В третьем квартале темпы роста реальных доходов традиционно снижаются или демонстрируют отрицательную динамику в силу сезонных факторов: в летние месяцы работники уходят в отпуска, отметила Малева. Например, в третьем квартале 2018 года темпы роста реальных доходов затормозились до 0,2% после роста на 1,1% во втором квартале. По мнению Малевой, данные о реальных доходах россиян за третий квартал 2019 года можно назвать «статистическим артефактом».

Динамика реальных доходов россиян вызывает серьезное недоумение, в российской экономике нет явных драйверов для такого ускорения показателя, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Активное восстановление денежных доходов населения должно было бы транслироваться в расширение потребительского спроса и оказать поддержку розничной торговле, но этого не произошло, отметил он.

Как резкий рост доходов объяснил Росстат

Основная причина роста — опережающий рост трудовых доходов, доля которых составила 76,9% в общей структуре в третьем квартале 2019 года, а также низкая база прошлого года, пояснили в Росстате скачок показателя реальных доходов в третьем квартале. В наибольшей степени выросла заработная плата работников, добавили в ведомстве.

В июле среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий в номинальном выражении выросла на 7,7%, в реальном — на 3%, в августе темпы роста зарплат составили 6,8 и 2,4% соответственно. Указанные темпы роста зарплаты не являются самыми высокими за год: в апреле показатель средней зарплаты в номинальном выражении вырос на 8,4%, а реальной — на 3,1%. Данных по средней зарплате за сентябрь Росстат пока не представил.

Рост социальных выплат, включающих в себя пособия, пенсии и иные обязательства государства, составил 6,3% в годовом выражении; доходы от собственности, включая выплаты по вкладам, дивиденды, выросли в третьем квартале на 5,8% год к году, отметили в Росстате. Иные доходы от трудовой деятельности, включая серую заработную плату, выросли на 7,3% по сравнению с третьим кварталом 2018 года, сообщили в статистическом ведомстве.

Доля теневого компонента в структуре денежных доходов россиян растет в 2019 году: в первом квартале она составила 7,8%, во втором — 10,4%, в третьем — уже 14,1%, сообщили РБК в пресс-службе Росстата. Для сравнения, в третьем квартале 2018 года прочие доходы, включая серую зарплату, наоборот, сократились на 7,7% по сравнению с третьим кварталом 2017 года (доля в структуре тогда составила 18,9%).

Роста зарплат недостаточно

Темпы роста зарплат россиян не являются достаточным для такого скачка роста денежных доходов, полагает Покатович. По данным Росстата, за январь—август 2019 года рост номинальной зарплаты составил 7,2% год к году. В то же время за аналогичный период 2018 года рост заработной платы составил 11% в годовом выражении, что не привело к столь существенному росту показателей денежных доходов, заметил он.

Ставки по вкладам демонстрируют активное снижение, следуя за вектором понижения ключевой ставки ЦБ, что не позволяет рассчитывать на значительный положительный вклад в рост совокупных денежных доходов со стороны доходов от собственности, продолжил он. Темпы роста потребительского кредитования только начинают свое замедление, что не позволяет говорить о значительном снижении давления на располагаемые доходы со стороны обязательных платежей, заключил экономист.

Взрывному росту реальных доходов в третьем квартале года «нет внятного объяснения», считает главный экономист Nordea Bank Татьяна Евдокимова. По ее мнению, прирост показателя на 3% «выглядит весьма странно на фоне снижения потребления и примерно неизменной динамики реальных заработных плат во втором и третьем кварталах».

После пересчета реальных доходов по новой методике с 2014 года подобного роста реальных доходов еще не наблюдалось, заметил директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов, добавив, что динамика денежных доходов в третьем квартале «вызывает вопросы». «Чувствую, что Росстату за эти цифры опять достанется от общественности, но чиновники, ответственные за экономику, по-видимому, будут довольны», — написал он в Facebook.