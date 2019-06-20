Путин обратил внимание ЦБ на закредитованность населения

Владимир Путин обратил внимание на то, что в России очень высокий уровень закредитованности населения, что негативно сказывается на социальном положении. Трансляцию прямой линии с президентом ведет телеканал РБК.

Глава государства предложил Банку России заняться этой проблемой.

Ранее, 11 июня, стало известно, что ЦБ введет ограничения для банков по выдаче кредитов с 1 октября. Так, при кредитовании будут учитываться показатель долговой нагрузки (ПДН) и полная стоимость кредита (ПСК).

ПДН будет рассчитываться как отношение ежемесячных выплат заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу. В случае, если клиенты будут обозначать доход, который не подтверждается документами, то банки будут его учитывать в объеме либо не превышающем подтвержденный документами доход, либо равном среднемесячному доходу в регионе.