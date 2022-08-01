ЦБ и Мосбиржа опровергли сообщения об остановке торгов долларом

Банковский сервис «Точка» сообщил клиентам о рисках остановки торгов долларом в России. ЦБ и Мосбиржа заявили, что останавливать торги не планируют. В самой «Точке» рассылку в итоге объяснили нежеланием вводить комиссии на валюту

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Клиент банка для предпринимателей «Точка» получил сообщение с призывом избавляться от долларов, остающихся у него на счету, и рисках их заморозки. Об этом он сам рассказал РБК. Сообщение было получено со стороннего номера, но в нем был указан ИНН клиента. «Ситуация срочная. Возможно, завтра биржа остановит торговлю долларами. То есть с ними ничего нельзя будет сделать: они могут на много лет застрять на счете и обесцениться. Беспокоюсь, что вас это может коснуться, так как на вашем счете есть доллары. Советуем продать их до завтра [в интернет-банке] — пока мы держим рыночные курсы», — говорилось в рассылке.

Сотрудник техподдержки «Точки», к которому клиент обратился с уточнением, является ли это сообщение мошенничеством, ответил ему следующим образом: «Из-за ужесточения санкций курсов, возможно, не будет уже завтра. Мы советуем продавать доллары, чтобы в будущем не возникло неудобств».

Сооснователь «Точки» Борис Дьяконов объяснил РБК рассылку такого содержания клиентам так: «Мы видим, куда все идет, и не хотим подставлять клиентов, когда в какой-то момент они окажутся с мертвыми валютными счетами, и не хотим вводить конские комиссии, чтобы всех выгнать». В марте Дьяконов покинул пост президента организации, но продолжил участвовать в формировании стратегии банка.

Планов останавливать валютные торги у финансовых властей нет, следует из комментариев ЦБ и Московской биржи, которые получил РБК.

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что это неправда. Нам о таком неизвестно. Информация об этом не обсуждалась ни с участниками рынка, ни с биржей», — заявили в ЦБ.

«Информация не соответствует действительности. Торги проводятся в штатном режиме», — сообщил представитель биржи.

«Точка» — это сервис, у него нет собственной банковской лицензии, сейчас она работает на лицензии госбанка «Открытие». В июне «Коммерсантъ» сообщил, что еще в феврале, до введения санкций против «Открытия», «Точка» была продана банку непрофильных активов «Траст». Источники издания утверждали, что фактически сделка состоялась в марте.

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Почему банкиры стремятся избавиться от валюты

Банки и брокеры все чаще вводят комиссии за хранение валюты на счетах клиентов. Такие решения связаны с санкционными рисками. 3 июня власти Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в числе других мер под ограничения тогда неожиданно попал Национальный расчетный депозитарий — структура Московской биржи, которая ведет учет прав собственности на ценные бумаги, а также расчеты по сделкам. Сам НРД назвал ситуацию чрезвычайной и предупредил о приостановке проведения операций в евро в интересах контрагентов.

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявлял, что регулятор видит риски санкций в отношении и Национального клирингового центра (НКЦ, тоже входит в группу Мосбиржи) — на его счетах учитывается валюта, которой пользуются российские резиденты. Участников рынка он призвал сократить валютные позиции в НКЦ. Сам НКЦ уже представил профучастникам план на случай введения санкций.

В конце июля Forbes сообщил, что ЦБ обсуждает с участниками рынка механизм определения курса рубля к доллару и евро в случае санкций на НКЦ и Мосбиржу. Регулятор подтверждал, что прорабатывает такой сценарий.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что обращение наличной валюты в стране продолжится «даже в самом апокалиптическом сложном сценарии». В то же время ЦБ стимулирует политику девалютизации и конвертации балансов банков в рубли и валюты дружественных стран.