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Финансы ,  
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«Открытие» продало «Точку» «Трасту»

О факте сделки стало известно из иска, который подал недовольный миноритарий. В феврале «Открытие» попало под санкции, стороны утверждают, что продажа состоялась до этого

«ФК Открытие» в начале этого года продал 90% акций банка «Точка», оказывающего услуги малому и среднему бизнесу, банку «Траст», информацию о сделке подтвердили РБК в пресс-службах обеих финасово-кредитных структур. О продаже акций «Точки» ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на иск миноритариев «Точки», настаивающих, что их интересы были нарушены.

«90% акций «Точки» было продано банком «Открытие» еще до введения февральских санкций, по рыночной цене. Акционеры «Точки», безусловно, урегулируют все вопросы по управлению компанией. На бизнесе «Точки» эти изменения не отразятся», — сообщили РБК в пресс-службе «Открытия».

24 февраля банк «Открытие» вместе с рядом других российских банков попал под американские санкции: власти США внесли его в SDN-лист, что означает блокировку долларовых активов и имущества банка, ограничения также ввели Евросоюз и Канада.

В «Трасте» также подчеркнули, что сделка была совершена до введения санкций против «Открытия», но сообщать подробности покупки отказались.

Как отмечает «Коммерсантъ», 7 июня арбитражный суд Москвы принял к производству иск Catalytic People к «ФК Открытие» и «Трасту», третьим лицом в дело привлечено АО «Точка». Catalytic People Limited — это кипрская компания, которая владеет оставшейся долей в 10% «Точки», по данным издания она контролируется группой инвесторов во главе с Борисом Дьяконовым и Эдуардом Пантелеевым. По информации «Коммерсанта», миноритарий просит перевести на себя права покупателя «Точки», настаивая на преимущественном праве приобретения акций.

ЦБ отложил продажу санированного банка «Открытие» на фоне санкций
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Банк «Открытие» перешел под контроль ЦБ в 2017 году в результате санации. После финансового оздоровления регулятор заявлял о намерении продать актив в 2021 году, но сделку пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Летом прошлого года ЦБ вновь объявил о начале предпродажной подготовки «Открытия», но в марте из-за санкций от нее вновь пришлось отказаться. В апреле ЦБ начал рассматривать возможность консолидации «Открытия» с ВТБ и крымским РНКБ.

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Банк для предпринимателей «Точка» был основан в Екатеринбурге в 2015 году на базе филиала «Открытия». В сентябре «Открытие» выкупило 40% «Точки» у Qiwi, увеличив свою долю до 90%.

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Теги
Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Открытие «Траст» Точка Банк санкции
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