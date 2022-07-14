Райффайзенбанк с 31 июля повысит комиссию за обслуживание валютных счетов
Райффайзенбанк с 31 июля изменит размер комиссии за обслуживание денежных средств на валютных и брокерских счетах. Об этом кредитная организация сообщила в Telegram.
«Изменения связаны с сокращением возможностей банков эффективно размещать валюту», — объяснили в банке.
В частности, новая комиссия составит:
- 0,5% в месяц от суммы свыше 5 тыс. в валюте счета (500 тыс. для счета в японских иенах);
- 1% от суммы свыше 50 тыс. в валюте счета (5 млн JPY).
Для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» и «Премиальный 5» комиссия также составит 1% от суммы свыше 50 000 в валюте счета (5 млн JPY).
Помимо этого с 31 июля комиссия за покупку валюты на брокерский счет также повысится до 3%. При этом при продаже комиссия останется на прежнем уровне — 0,3%.
При оформлении в отделении минимальная сумма исходящего валютного перевода с 18 июля составит 5 тыс. в валюте списания, обратили внимание в банке.
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