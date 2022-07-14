Райффайзенбанк с 31 июля повысит комиссию за обслуживание валютных счетов

Райффайзенбанк с 31 июля также увеличит комиссию за покупку валюты на брокерский счет до 3% от суммы покупки. Комиссия при продаже валюты остается прежней — 0,3%

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Райффайзенбанк с 31 июля изменит размер комиссии за обслуживание денежных средств на валютных и брокерских счетах. Об этом кредитная организация сообщила в Telegram.

«Изменения связаны с сокращением возможностей банков эффективно размещать валюту», — объяснили в банке.

В частности, новая комиссия составит:

0,5% в месяц от суммы свыше 5 тыс. в валюте счета (500 тыс. для счета в японских иенах);

1% от суммы свыше 50 тыс. в валюте счета (5 млн JPY).

Для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» и «Премиальный 5» комиссия также составит 1% от суммы свыше 50 000 в валюте счета (5 млн JPY).

Помимо этого с 31 июля комиссия за покупку валюты на брокерский счет также повысится до 3%. При этом при продаже комиссия останется на прежнем уровне — 0,3%.

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При оформлении в отделении минимальная сумма исходящего валютного перевода с 18 июля составит 5 тыс. в валюте списания, обратили внимание в банке.

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