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Финансы ,  

Райффайзенбанк с 31 июля повысит комиссию за обслуживание валютных счетов

Райффайзенбанк с 31 июля также увеличит комиссию за покупку валюты на брокерский счет до 3% от суммы покупки. Комиссия при продаже валюты остается прежней — 0,3%
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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Райффайзенбанк с 31 июля изменит размер комиссии за обслуживание денежных средств на валютных и брокерских счетах. Об этом кредитная организация сообщила в Telegram.

«Изменения связаны с сокращением возможностей банков эффективно размещать валюту», — объяснили в банке.

В частности, новая комиссия составит:

  • 0,5% в месяц от суммы свыше 5 тыс. в валюте счета (500 тыс. для счета в японских иенах);
  • 1% от суммы свыше 50 тыс. в валюте счета (5 млн JPY).

Для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» и «Премиальный 5» комиссия также составит 1% от суммы свыше 50 000 в валюте счета (5 млн JPY).

Райффайзенбанк введет комиссию по счетам в валюте
Финансы
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Помимо этого с 31 июля комиссия за покупку валюты на брокерский счет также повысится до 3%. При этом при продаже комиссия останется на прежнем уровне — 0,3%.

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При оформлении в отделении минимальная сумма исходящего валютного перевода с 18 июля составит 5 тыс. в валюте списания, обратили внимание в банке. 

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