ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний

Нелегальные кредиторы — организации, которые выдают займы потребителям, но при этом не имеют банковской лицензии или не состоят в реестре микрофинансовых компаний, кооперативов, ломбардов.

Псевдоброкеры и нелегальные forex-дилеры — компании, привлекающие средства граждан якобы для инвестирования в ценные бумаги, производные финансовые инструменты или валюту. Они не имеют лицензий Банка России и зарегистрированы за рубежом.

Финансовые пирамиды — организации, привлекающие средства населения под видом вкладов или инвестиций. Выплаты их участникам осуществляются за счет новых клиентов.

ЦБ уже сейчас выявляет такие компании и передает доказательства об их незаконной деятельности в правоохранительные органы. Публикация черного списка на сайте Банка России станет регулярной практикой: каждые десять дней Банк России будет обновлять данные в специальной базе, сказал Лях. Сейчас в этом списке уже 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, которые вызвали подозрения у регулятора в 2020–2021 годах. Нелегальные игроки, выявленные ранее, не приводятся, уточнил он.

Работу по выявлению нелегальных игроков продолжит вести Банк России, но сервис позволит гражданам подавать анонимные жалобы на компании, физлиц или интернет-проекты.

Список без криптовалют

В черный список Банка России не попадут проекты, связанные с криптовалютами. «Это отдельная история, которая не затрагивает сегодняшнюю тему», — сказал Швецов. Из его пояснений также следует, что в новом перечне не будут фигурировать компании, которые имеют лицензии ЦБ, но на практике заключают договоры с гражданами через другие структуры.

ЦБ исключил из черного списка менее 50% просивших об этом финансистов Финансы

«Если вы пришли в компанию «А», а она продает продукт [компании] «Б», надо задуматься, почему так происходит. <...> Вы вступаете в отношения именно с компанией «Б», поэтому вам нужно «пробить» компанию «Б» на наличие у нее права предоставлять финансовые услуги на российском финансовом рынке», — сказал он. Первый зампред ЦБ также напомнил, что с 2018 года регулятор не рекомендует легальным компаниям переоформлять отношения с клиентами на «сестринские» иностранные структуры.

«Мы следим за выполнением этих рекомендаций, и если эти рекомендации не выполняются, то в таком случае у нас есть весь надзорный арсенал, вплоть до отзыва [лицензии] или исключения из реестра», — сказал Швецов.

31 мая «Коммерсантъ» сообщил о задержании менеджеров финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF, у которой есть лицензия Банка России. В ЦБ отказались комментировать ситуацию вокруг QBF.

В черном списке участников финрынка также не будут упоминаться учредители и бенефициары компаний, уличенных в незаконной деятельности. Это связано с тем, что Банк России не вправе публиковать информацию о конкретных лицах, которые регулярно открывают нелегальные компании, поскольку это персональные данные, пояснил Лях.

«Поэтому в нашем опубликованном списке меньше тех компаний, которые мы по статистике выявляем», — добавил он.

ЦБ ждет жалоб

«Мы допускаем, что будут иски, связанные с деловой репутацией в отношении Центрального банка. Мы к этому готовы», — подчеркнул Швецов. По его словам, больших рисков для регулятора это не создаст, но при необходимости тот будет готов «подкорректировать практику».

«Цель остается целью — это раннее информирование потребителя до вынесения решения суда или блокировки сайта, а другой альтернативы мы пока не видим», — констатировал он. Как отмечают в ЦБ, в черный список попали компании, по которым уже собрана доказательная база и в отношении которых регулятор намерен реагировать, например передавать данные в правоохранительные органы.

Если компания из черного списка захочет обжаловать попадание в него, у Банка России есть регламент взаимодействия с ней, уточнил Лях.