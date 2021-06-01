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Финансы ,  
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ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний

Банк России станет сообщать гражданам о псевдоброкерах, нелегальных кредиторах и финансовых пирамидах до того, как деятельность таких компаний будет признана незаконной. ЦБ рассчитывает, что это защитит россиян от потерь денег
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банк России начал раскрывать перечень компаний, уличенных в нелегальной деятельности на финансовом рынке. Как пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, подозрительные организации будут попадать в черный список досрочно, как только регулятор выявит незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний.

«Этап выявления и сбора доказательной базы составляет примерно 30% всего процесса от выявления до пресечения [незаконной деятельности на финрынке], и пресечение является наиболее длинным этапом в силу разных процедурных причин», — сказал Швецов. Он уточнил, что с момента сбора доказательств до закрытия незаконной компании проходит около трех месяцев и ЦБ решил раскрывать информацию раньше, чтобы «граждане могли сориентироваться и не попасть в капкан к злоумышленникам».

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Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

Как это будет работать

В черный список Банка России пока попадают три категории организаций, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

  • Нелегальные кредиторы — организации, которые выдают займы потребителям, но при этом не имеют банковской лицензии или не состоят в реестре микрофинансовых компаний, кооперативов, ломбардов.
  • Псевдоброкеры и нелегальные forex-дилеры — компании, привлекающие средства граждан якобы для инвестирования в ценные бумаги, производные финансовые инструменты или валюту. Они не имеют лицензий Банка России и зарегистрированы за рубежом.
  • Финансовые пирамиды — организации, привлекающие средства населения под видом вкладов или инвестиций. Выплаты их участникам осуществляются за счет новых клиентов.

ЦБ уже сейчас выявляет такие компании и передает доказательства об их незаконной деятельности в правоохранительные органы. Публикация черного списка на сайте Банка России станет регулярной практикой: каждые десять дней Банк России будет обновлять данные в специальной базе, сказал Лях. Сейчас в этом списке уже 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, которые вызвали подозрения у регулятора в 2020–2021 годах. Нелегальные игроки, выявленные ранее, не приводятся, уточнил он.

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Работу по выявлению нелегальных игроков продолжит вести Банк России, но сервис позволит гражданам подавать анонимные жалобы на компании, физлиц или интернет-проекты.

Список без криптовалют

В черный список Банка России не попадут проекты, связанные с криптовалютами. «Это отдельная история, которая не затрагивает сегодняшнюю тему», — сказал Швецов. Из его пояснений также следует, что в новом перечне не будут фигурировать компании, которые имеют лицензии ЦБ, но на практике заключают договоры с гражданами через другие структуры.

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Финансы
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

«Если вы пришли в компанию «А», а она продает продукт [компании] «Б», надо задуматься, почему так происходит. <...> Вы вступаете в отношения именно с компанией «Б», поэтому вам нужно «пробить» компанию «Б» на наличие у нее права предоставлять финансовые услуги на российском финансовом рынке», — сказал он. Первый зампред ЦБ также напомнил, что с 2018 года регулятор не рекомендует легальным компаниям переоформлять отношения с клиентами на «сестринские» иностранные структуры.

«Мы следим за выполнением этих рекомендаций, и если эти рекомендации не выполняются, то в таком случае у нас есть весь надзорный арсенал, вплоть до отзыва [лицензии] или исключения из реестра», — сказал Швецов.

31 мая «Коммерсантъ» сообщил о задержании менеджеров финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF, у которой есть лицензия Банка России. В ЦБ отказались комментировать ситуацию вокруг QBF.

В черном списке участников финрынка также не будут упоминаться учредители и бенефициары компаний, уличенных в незаконной деятельности. Это связано с тем, что Банк России не вправе публиковать информацию о конкретных лицах, которые регулярно открывают нелегальные компании, поскольку это персональные данные, пояснил Лях.

«Поэтому в нашем опубликованном списке меньше тех компаний, которые мы по статистике выявляем», — добавил он.

ЦБ ждет жалоб

«Мы допускаем, что будут иски, связанные с деловой репутацией в отношении Центрального банка. Мы к этому готовы», — подчеркнул Швецов. По его словам, больших рисков для регулятора это не создаст, но при необходимости тот будет готов «подкорректировать практику».

«Цель остается целью — это раннее информирование потребителя до вынесения решения суда или блокировки сайта, а другой альтернативы мы пока не видим», — констатировал он. Как отмечают в ЦБ, в черный список попали компании, по которым уже собрана доказательная база и в отношении которых регулятор намерен реагировать, например передавать данные в правоохранительные органы.

Если компания из черного списка захочет обжаловать попадание в него, у Банка России есть регламент взаимодействия с ней, уточнил Лях.

В 2020 году ЦБ выявил 821 организацию, которая занималась нелегальным кредитованием. По сравнению с 2019 годом число черных кредиторов сократилось более чем вдвое, около 10% нелегалов перешли на новые схемы обмана граждан, рассказывал Лях.

В год пандемии количество нелегальных форекс-дилеров, наоборот, резко выросло — на 88%, до 395 организаций. Число финансовых пирамид сократилось незначительно, на 6,3%, до 222 организаций.

Автор
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банк России мошенничество
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