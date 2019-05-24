Греф оценил систему быстрых платежей ЦБ фразой о «принудительном счастье»

К системе быстрых платежей все системно значимые банки России должны будут подключиться с 1 сентября. Сбербанк выступает против этого подключения. С регулятором, выразил надежду Греф, кредитной организации удастся найти компромисс

Герман Греф (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду на то, что кредитной организации удастся найти с ЦБ компромисс и подключиться к системе быстрых платежей (СБП) регулятора «на определенных условиях». Об этом глава банка сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».

На данный момент Сбербанк является единственным банком, который выступает против подключения к такой системе (к ней уже подключились 14 банков). Предполагается, что представленная ЦБ система может стать кредитной организации конкурентом (на данный момент Сбербанк является крупнейшим игроком на рынке переводов между физлицами — p2p-переводы).

«Если нас подключат [к СБП] принудительно, бизнес-модель просматривается сложно», — подчеркнул, комментируя ситуацию, Греф. Сбербанк, напомнил он, «очень много инвестирует в придумывание новых возможностей и технологий».

«Мир на сегодняшней ситуации не остановился. <...> Мы были первыми на рынке и не пользовались никакими преференциями. При этом мы никому не запрещали работать, напротив, открыли возможность подключения к системе других банков», — заметил банкир. «Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно», — прокомментировал позицию кредитной организации Греф.