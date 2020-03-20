ЦБ запретил банкам брать комиссии с клиентов за быстрые переводы

Для поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса банкам теперь запрещено брать комиссию с клиентов при переводах в СБП до 100 тыс. руб. в месяц. ЦБ также отрегулирует размер комиссий при оплате картой в онлайн-магазинах

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Банк России с 1 мая устанавливает предельно допустимые комиссии в Системе быстрых платежей (Система быстрых платежей) ), которые банки могут взимать с клиентов за переводы между физическими лицами. Это одна из мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса, которые утвердил ЦБ.

Если сумма переводов в месяц не превышает 100 тыс. руб., комиссия взиматься не может. При переводах свыше этой суммы комиссия не может быть больше чем 0,5% от суммы перевода и превышать 1,5 тыс. руб.

ЦБ также планирует установить максимальный размер комиссий за онлайн-эквайринг, которые банки взимают с интернет-магазинов при оплате картой — этот вопрос находится в проработке. Такая мера будет введена «в целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли».

СБП была запущена ЦБ и НСПК в начале 2019 года. Она позволяет переводить деньги между счетами разных банков по номеру телефона без участия карт, а с осени и оплачивать покупки с помощью сканирования смартфоном QR-кода. Сейчас в СБП участвуют около 50 банков, среди которых десять крупнейших. Сбербанк обещает подключиться к СБП в начале апреля.

Банк России получил право регулировать комиссии за переводы и эквайринг в прошлом году. Сейчас банки сами устанавливают комиссии за переводы между физическим лицами в СБП, у некоторых из них она доходит до 1,5%, как при переводах по карте, хотя себестоимость операций в СБП гораздо ниже, отмечала зампред Банка России Ольга Скоробогатова.