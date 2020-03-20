ЦБ запретил банкам брать комиссии с клиентов за быстрые переводы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 13:54
Появилось фото бюллетеня для голосования по Конституции Политика, 16:14 Оператор мусорной реформы предложил закон о запрете смешивать отходы Общество, 16:07 В Якутии подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом Общество, 16:05 ФАС из-за коронавируса приостановит проверки Общество, 16:04 Минфин потерял статус подчиненного лично Мишустину министерства Экономика, 16:02 Почему иногда не стоит спешить с увольнением Pro, 16:01 СМИ сообщили о будущем Зидана на посту главного тренера «Реала» Спорт, 15:58 В Первоуральске арестовали обвиняемого в убийстве в зале суда мужчину Общество, 15:57 Главврач в Коммунарке назвал два сценария развития пандемии Общество, 15:57 В бизнес-навигаторе МСП появился раздел «Городская среда» Пресс-релиз, 15:56 У Федерации биатлона Москвы украли винтовки на 390 тыс. руб. Спорт, 15:50 «Победа» вывезла из Черногории 195 россиян Общество, 15:50 Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве Общество, 15:47 Биткоин подорожал на 80% за 7 дней. Когда покупать монету станет поздно Крипто, 15:44
Пандемия коронавируса ,  
0 

ЦБ запретил банкам брать комиссии с клиентов за быстрые переводы

Для поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса банкам теперь запрещено брать комиссию с клиентов при переводах в СБП до 100 тыс. руб. в месяц. ЦБ также отрегулирует размер комиссий при оплате картой в онлайн-магазинах
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Банк России с 1 мая устанавливает предельно допустимые комиссии в Системе быстрых платежей (Система быстрых платежей) ), которые банки могут взимать с клиентов за переводы между физическими лицами. Это одна из мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса, которые утвердил ЦБ.

Если сумма переводов в месяц не превышает 100 тыс. руб., комиссия взиматься не может. При переводах свыше этой суммы комиссия не может быть больше чем 0,5% от суммы перевода и превышать 1,5 тыс. руб.

ЦБ также планирует установить максимальный размер комиссий за онлайн-эквайринг, которые банки взимают с интернет-магазинов при оплате картой — этот вопрос находится в проработке. Такая мера будет введена «в целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли».

СБП была запущена ЦБ и НСПК в начале 2019 года. Она позволяет переводить деньги между счетами разных банков по номеру телефона без участия карт, а с осени и оплачивать покупки с помощью сканирования смартфоном QR-кода. Сейчас в СБП участвуют около 50 банков, среди которых десять крупнейших. Сбербанк обещает подключиться к СБП в начале апреля.

Банк России получил право регулировать комиссии за переводы и эквайринг в прошлом году. Сейчас банки сами устанавливают комиссии за переводы между физическим лицами в СБП, у некоторых из них она доходит до 1,5%, как при переводах по карте, хотя себестоимость операций в СБП гораздо ниже, отмечала зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Сам ЦБ перестанет брать комиссии с банков с 1 апреля 2020 года и по 30 июня 2022 года. Это решение было принято светом директоров ЦБ в феврале, так как к ЦБ «с разных сторон пришли запросы» о возвращении льготного периода, а также чтобы стимулировать банки установить минимальные или нулевые комиссии для своих клиентов, говорила Скоробогатова на ежегодной встрече регулятора с банкирами. После запуска СБП и до 1 января 2020 года банки не платили ЦБ за переводы своих клиентов в СБП. Затем регулятор начал брать комиссию в равной степени как с банка-отправителя, так и с банка-получателя: 5 коп. за операции до 125 руб., 12 коп. — до 250 руб., 30 коп. — до 1 тыс. руб. Перевод от 1 тыс. до 3 тыс. руб. обходится в 80 коп., от 3 тыс. до 6 тыс. руб. — 2 руб., на сумму свыше 6 тыс. руб. — 3 руб.

Что касается комиссий за эквайринг, то на их высокий размер не раз жаловались ретейлеры. Вопрос был поднят в конце 2018 года на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака и дошел до президента России Владимира Путина, который назвал такие комиссии «квазиналогом». После поднятия вопроса платежные системы согласились снизить межбанковскую комиссию (интерчейндж) в отношении социально значимых товаров/услуг (услуги образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, аптек), а также крупных покупок — автомобилей и недвижимости. При этом сам ЦБ не раз говорил, что не планирует регулировать эквайринговые комиссии, так как это должен делать сам рынок. Однако летом 2019 года был принят закон, который наделяет ЦБ таким правом — регулятор пообещал ограничивать максимальный размер эквайринговых тарифов «только в случае крайней необходимости».

Сколько берут за прием карт

В среднем по рынку комиссия за прием карт варьируется от 1,5 до 2,5%. Основная часть тарифа — межбанковская комиссия (интерчейндж, заработок банка — эмитента карты) со средним размером 1,6–1,8% — устанавливается в соответствии с правилами платежной системы. Оставшаяся часть — это комиссия банка-эквайера (отвечает за прием платежей в магазине) и комиссии в адрес платежной системы (в среднем 0,3%).

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Банк России, переводы, коронавирус, ЦБ
Материалы по теме
ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты заразившимся коронавирусом
Общество
ЦБ не стал повышать ключевую ставку после обвала рынков и рубля
Финансы
ЦБ раскрыл объемы продажи валюты во время обвала рубля 18 марта
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter