Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП

Банки смогут обмениваться данными о подозрительных операциях в Системе быстрых платежей, созданной ЦБ. Без этой возможности к ней отказывался подключаться Сбербанк, поскольку считал систему небезопасной для своих клиентов

Банк России планирует улучшить мониторинг переводов граждан в Системе быстрых платежей (СБП), чтобы препятствовать мошенническим операциям. Каждому переводу будет присваиваться риск-балл (уровень подозрительности транзакции) и банки будут делиться этими данными друг с другом, сообщил первый замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев на XII Уральском форуме по безопасности финансовой сферы.

Когда деньги переводятся внутри банка, тот видит и получателя, и отправителя платежа. Это позволяет ему настроить правила противодействия мошенническим транзакциям, а в СБП механизм обмена данными об операциях отсутствует.

«СБП построена так, что банк отправителя не знает, кто на том конце, и не может принять правильное антифрод-решение, не может правильно выстроить риск-балл», — сказал Сычев. Он также пояснил РБК, что сейчас ЦБ консультируется с банками и другими участниками платежного рынка и пытается определить, на основе каких данных будет определяться риск-балл той или иной операции: «Думаю, что в ближайшее время мы с ними договоримся и сервис запустится в полном объеме».

Риск-балл может зависеть, например, от данных об отправителе и получателе средств, об особенностях формирования самого платежа, перечислил Сычев: «Благодаря этой информации банк получателя платежа будет знать о том, как воспринимать транзакцию с точки зрения фрода (мошенничества)».

ЦБ и Национальная система платежных карт (НСПК) разработали и представили участникам СБП механизмы развития антифрод-процессов в дополнение к уже действующим банковским системам безопасности. Доступ к новым механизмам они получат после того, как ЦБ опубликует обновленную документацию, сообщил РБК представитель НСПК.