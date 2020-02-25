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Финансы ,  
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ЦБ вернул нулевые комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Совет директоров ЦБ принял решение ввести льготный период для банков за переводы между физлицами в системе Банка России с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года. Это должно побудить банки брать минимальные комиссии с клиентов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Совет директоров Банка России одобрил решение вернуть нулевую комиссию для банков в Системе быстрых платежей, которую они в настоящее время платят ЦБ как оператору системы за каждый перевод между физическими лицами. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Льготный период будет установлен с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года. «Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам — физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам», — надеются в ЦБ.

Возврат нулевых комиссий на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора в феврале анонсировала зампред Банка России Ольга Скоробогатова. При этом она отмечала, что ЦБ планирует ввести эту норму на срок до конца 2022 года.

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СБП была запущена ЦБ и НСПК в начале 2019 года. Она позволяет физлицам мгновенно переводить деньги по номеру телефона между счетами разных банков. До 1 января 2020 года для банков эти операции были бесплатными, но затем регулятор начал брать комиссию в равной степени как с банка отправителя, так и с банка получателя: 5 коп. за операции до 125 руб., 12 коп. — до 250 руб., 30 коп. — до 1000 руб. Перевод от 1 тыс. до 3 тыс. руб. обходится в 80 коп., от 3 тыс. до 6 тыс. руб. — 2 руб., на сумму свыше 6 тыс. руб. — 3 руб.

ЦБ при этом продолжит мониторинг комиссий банков для клиентов в СБП. «В случае если они будут завышаться и ограничивать возможности беспрепятственного перевода средств для граждан, Банк России воспользуется своим правом и установит верхний предел таких комиссий», — предупредили в регуляторе. Часть банков начали устанавливать комиссии для клиентов в 2019 году не смотря на то, что для них эти переводы были бесплатны. С появлением комиссии в 2020 году список таких банков расширился. По словам Скоробогатовой, несмотря на нулевые комиссии и себестоимость, некоторые игроки вводят для клиентов тарифы в размере 1–1,5%, то есть как по карточным транзакциям. Однако большинство банков — участников СБП предоставляли услуги в системе бесплатно, подчеркнули в ЦБ.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: ЦБ, переводы
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