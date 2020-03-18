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Сбербанк сдвинул на апрель сроки подключения системы платежей ЦБ

Клиентам Сбербанка переводы в Системе быстрых платежей станут доступны в первых числах апреля, а не в конце марта, как объявлялось ранее. Таким образом, Сбербанк подключится к СБП спустя полгода после обязательного срока
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сбербанк в начале апреля 2020 года запустит переводы в Системе быстрых платежей для своих клиентов. Об этом сообщила журналистам зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова во время онлайн-конференции.

«Мы подключаемся. На текущий момент идет технологический интеграционный проект. В первых числах апреля будет запущена на клиентов», — сказала она.

Ранее глава банка Герман Греф говорил, что часть сервисов может быть подключена к СБП до конца марта.

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Системообразующие банки (в их число входят 11 кредитных организаций, включая Сбербанк) должны были подключиться к СБП до 1 сентября 2019 года, затем ЦБ перенес этот срок на 1 октября. Сбербанк — единственный из этой категории банков не успел подключиться к СБП в срок. ЦБ оштрафовал банк за задержку.

Одна из причин, по которой Сбербанк не подключился в срок, — вопросы к безопасности СБП, отмечал ранее Греф: «Мы видим, что пока это небезопасно, будем обсуждать, как нам всем вместе сделать это безопасным».

В январе 2020 года зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что банк направил в ЦБ предложения о совершенствовании кибербезопасности в СБП. В результате будет разработана система межбанковского обмена данными о переводах, которая должна улучшить антифрод-мониторинг. Как рассказал в конце февраля первый замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев, этот сервис должен запуститься в полном объеме в ближайшее время.

По словам двух источников РБК, ускоренной разработке этой системы способствовал Сбербанк, для которого было важно отстроить межбанковский обмен информацией о переводах в СБП, чтобы банки могли предупреждать участников перевода о возможных мошеннических транзакциях.

СБП была запущена ЦБ и НСПК в начале 2019 года. Она позволяет переводить деньги между счетами разных банков по номеру телефона без участия карт, а с осени — оплачивать покупки с помощью сканирования смартфоном QR-кода. На данный момент в СБП участвуют 50 банков. Все банки с универсальной лицензией должны подключить переводы в СБП до 1 октября 2020 года, оплату товаров и услуг по QR-коду — до 1 февраля 2021 года, платежи между физическими лицами по инициативе получателя средств — к 1 июня 2021 года, платежи по подписке, например, за кредит или для оплаты видео- и аудиоконтента — до 1 сентября 2021 года, переводы от юридических лиц в пользу граждан по операциям на финансовом рынке (брокеры, доверительные управляющие и др.) — с 1 января 2022 года.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: ЦБ, переводы, Сбербанк
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