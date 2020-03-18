Сбербанк сдвинул на апрель сроки подключения системы платежей ЦБ

Клиентам Сбербанка переводы в Системе быстрых платежей станут доступны в первых числах апреля, а не в конце марта, как объявлялось ранее. Таким образом, Сбербанк подключится к СБП спустя полгода после обязательного срока

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Сбербанк в начале апреля 2020 года запустит переводы в Системе быстрых платежей для своих клиентов. Об этом сообщила журналистам зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова во время онлайн-конференции.

«Мы подключаемся. На текущий момент идет технологический интеграционный проект. В первых числах апреля будет запущена на клиентов», — сказала она.

Ранее глава банка Герман Греф говорил, что часть сервисов может быть подключена к СБП до конца марта.

Системообразующие банки (в их число входят 11 кредитных организаций, включая Сбербанк) должны были подключиться к СБП до 1 сентября 2019 года, затем ЦБ перенес этот срок на 1 октября. Сбербанк — единственный из этой категории банков не успел подключиться к СБП в срок. ЦБ оштрафовал банк за задержку.