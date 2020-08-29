Следователи из Москвы изучат судьбу госакций Башкирской содовой компании
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указания следователям центрального аппарата СК выяснить обстоятельства сокращения доли государства в крупнейшем предприятии по производству соды — Башкирской содовой компании (БСК). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Глава ведомства указал на необходимость тщательного исследования условий сделки, в результате которой был утрачен контроль со стороны государства за активами предприятия, а также всех обстоятельств приватизации и перехода прав на имущественные комплексы», — говорится в сообщении СК.
Также глава СК поручил следователям дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, которые принимали решения по сделкам с акциями предприятия.
Ранее после поручения президента России Владимира Путина, проверку законности приватизации БСК, в результате которой государство потеряло контрольную долю, провела Генеральная прокуратура России. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства о приватизации. Генпрокуратура пришла к выводу, что «переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации».