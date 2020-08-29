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Следователи из Москвы изучат судьбу госакций Башкирской содовой компании

В августе компания оказалась в центре скандала из-за разработки горы Куштау в Башкирии. После протестов федеральные власти задумались над тем, насколько законна была приватизация предприятия
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Следственный комитет РФ)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указания следователям центрального аппарата СК выяснить обстоятельства сокращения доли государства в крупнейшем предприятии по производству соды — Башкирской содовой компании (БСК). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства указал на необходимость тщательного исследования условий сделки, в результате которой был утрачен контроль со стороны государства за активами предприятия, а также всех обстоятельств приватизации и перехода прав на имущественные комплексы», — говорится в сообщении СК.

Также глава СК поручил следователям дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, которые принимали решения по сделкам с акциями предприятия.

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Ранее после поручения президента России Владимира Путина, проверку законности приватизации БСК, в результате которой государство потеряло контрольную долю, провела Генеральная прокуратура России. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства о приватизации. Генпрокуратура пришла к выводу, что «переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации».

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Итогом проверки стал иск в Арбитражный суд Башкирии об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Кроме того материалы проверки были переданы в СК для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении органов власти Башкирской республики по фактам злоупотреблений.

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Президент Владимир Путин 26 августа обратил внимание на факт снижения доли государства в БСК на фоне протестов местных жителей, которые выступали против разработки шихана Куштау содовой компанией. Путин тогда заявил, что необходимо разобраться, как государственные акции оказались в частной собственности. По словам президента, БСК выкачивает прибыль заграницу, он назвал это печальной историей.

Ранее, 19 августа, глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что республика может вернуть контрольный пакет акций БСК, выкупив определенную долю у акционеров. Отмечалось, что сейчас у государства осталась доля в 38%.

В начале августа БСК начала вырубку леса на склонах горы Куштау для дальнейшей разработки ее недр и добычи известняка, что спровоцировало протесты местных жителей. На горе они разбили палаточный лагерь, чтобы не допустить проезда техники. В результате протестных акций были столкновения с полицией, несколько человек были арестованы и оштрафованы за нарушения при проведении публичный мероприятий.

Позже с активистами встретился Радий Хабиров. Он поручил сформировать координационное совещание с представителями содовой компании, властей и активистов для поиска компромисса. Если же компромисс не будет найдет до 4 сентября, то Куштау дадут статус особо охраняемой природной территории, и гора не будет разработана, пообещал глава республики. 26 августа он назвал конфликт вокруг горы Куштау исчерпанным.  

Автор: Роман Котерев
Теги: Башкирия, СК, Александр Бастрыкин
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