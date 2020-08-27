Хабиров допустил решение вопроса с акциями БСК в рамках уголовных дел

Власти Башкирии несколько дней назад обратились к собственникам с этим предложением, но не получили ответа. Сейчас решение вопроса возврата акций возможно в рамках уголовного дела, заявил Хабиров

Радий Хабиров (Фото: Михаил Метцель/ТАСС)

План выкупа властями Башкирии части акций «Башкирской содовой компании» (БСК), чтобы увеличить там долю республики, уже не актуален. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил глава региона Радий Хабиров.

«Мы начали считать ущерб и два дня назад отправили заявление в прокуратуру. Я несколько дней назад предложил собственникам выкупить пакет, с тех пор они на меня не выходили. Вопрос выкупа доли уже неактуален. Все похоже будет происходить в рамках уголовных дел», — сказал он.

РБК направил запрос в БСК.

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История с приватизацией «Соды» началась в 2007-2008 годах года, напомнил Хабиров. «По сути теми акционерами, которые являются сейчас мажоритарными держателями акций «Соды», началось целенаправленное приведение к тому, чтобы республика потеряла контрольный пакет, — сказал он. — Из «Соды» были выведены все необходимые сырьевые запасы, лицензии на сырьевую компанию. После этого было выведено и продано цементное производство. После того, как осталась сама «Сода», ее соединили с «Каустиком».