Хабиров допустил решение вопроса с акциями БСК в рамках уголовных дел

БСК образовано в мае 2013 года путем объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Сейчас правительству Башкирии принадлежит 38,28% БСК через «Региональный фонд», контрольный пакет в 57,18% акций — АО «Башхим», остальное — миноритарным владельцам.
Хабиров сообщил, что несколько дней назад сделал публичную оферту держателям контрольного пакета акций. «Поскольку компания не готова брать на себя ответственность за сохранение предприятия без сырьевой базы Куштау, более того они начали угрожать, что сократят 2 тыс. человек и остановят производство, я предложил: давайте мы купим и будем нести за него ответственность», — рассказал он. Однако, по словам главы Башкирии, с тех пор ни один представитель компании не связывался с властями республики.
Глава региона отрицательно ответил на вопрос о том, планирует ли правительство Башкирии продать БСК другому собственнику, если ему удастся увеличить долю в компании до контрольной. «Нет конечно. Мы не можем сказать, что, когда предприятие контролировалось республикой, оно плохо работало. <…> Поэтому я считаю, что мы войдем в управление предприятием и спокойно будем решать вопрос по дальнейшему поиску сырьевой базы и модернизацией производства», — заявил он.
По словам Хабирова, ситуация с приватизацией «Соды» долгие годы «была раздражающей страницей» в истории Башкирии, также вопросы вызвали и последующие действия акционеров компании. Так, по его словам, за последние два-три года БСК выдавала займы на 6 млрд руб. сроком до 2029 года другим предприятиям, «у которых уставный капитал менее 100 млн руб., а их собственники находятся на Кипре в офшоре». «Понимаете, кто останется здесь в прибыли?» — заявил он.
21 августа на встрече с экозащитниками Хабиров рассказал, что итоги слияния ОАО «Сода» и «Каустик» изучает юридическая комиссия. На прошлой неделе он допускал возможность того, что Башкирия вернет контрольный пакет акций в содовой компании. Таким образом глава региона надеялся разрешить конфликт между компанией и местными жителями, выступающими против разработки горы Куштау. «А уже в ходе управления предприятием мы, как местные люди, понимающие что здесь происходит, будем решать его судьбу», — заявлял Хабиров.
Накануне проверить сокращение доли государства в БСК поручил президент Владимир Путин. Он заявил, что политика компании изменилась из-за утраты государством контроля над предприятием. «У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат — приоритеты работы компании резко изменились», — сказал президент. По его словам, в БСК идет «бесконтрольное выкачивание денег без всяких обязательств». В тот же день Генпрокуратура начала проверку.
Общественное внимание к БСК возникло в связи с протестами активистов, которые выступают против освоения компанией запасов известняка на Куштау. Хабиров пообещал, что гора получит статус особо охраняемой территории, если до 4 сентября БСК, правительство региона и активисты не смогут найти «компромиссное решение».