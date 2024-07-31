Почему сокращается торговля России с Турцией

Ввоз турецких товаров в Россию за I полугодие 2024 года сжался на 28%. Одна из причин — санкционное давление: из-за него упала доля реэкспорта товаров ЕС через Турцию, говорят эксперты. Но товарооборот остался вдвое выше 2021 года

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Согласно опубликованной 31 июля статистике турецкого статистического агентства TurkStat, экспорт товаров из Турции в Россию в первом полугодии 2024 года упал на 28,3% к тому же периоду 2023 года — до $4,16 млрд (против $5,8 млрд в первой половине прошлого года).

В том числе в июне 2024 года Турция отправила в Россию товары на $670 млн (месяцем ранее — $784 млн), что почти на 30% меньше, чем в июне прошлого года ($956 млн).

В прошлом году Турция заняла третье место в российском товарообороте с другими странами — почти 8%. Впрочем, основная его часть пришлась на турецкий импорт из России, который, в свою очередь, преимущественно состоит из энергоносителей. За первое полугодие 2024 года российские поставки в Турцию составили $22 млрд (на 10% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года — $24,6 млрд). Более 70% показателя в январе—июне 2024 года ($16 млрд) обеспечили поставки российского минерального топлива (нефть, газ, уголь).

Действительно, на фоне высокой базы 2022–2023 годов наблюдается снижение товарооборота, прокомментировали РБК в Минэкономразвития. Однако в сравнении с допандемийными показателями российско-турецкий товарооборот увеличился более чем в два раза, подчеркнули в ведомстве. В сравнении с первым полугодием 2021 года турецкий экспорт в Россию вырос в 1,6 раза.

«Также имеет значение, что при сокращении стоимостных показателей, например за первый квартал 2024 года, физический объем сохранился на прежнем уровне», — указали в Минэкономразвития.

Сокращение реэкспорта из Европы

С точки зрения турецкого экспорта с 2022 года на фоне санкций США и ЕС страна стала важным хабом поставок товаров из недружественных стран в Россию, напоминает старший научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук. В 2023 году объем турецкого экспорта в Россию был примерно вдвое выше уровня 2021 года. «Значительная часть этого роста была обусловлена поставками европейских товаров через турецких посредников, однако прямой статистики по этому поводу нет», — отмечает Фиранчук.

Как показывают детализированные данные TurkStat (Россия со своей стороны пострановую статистику взаимной торговли закрыла), за полугодие турецкий экспорт оборудования и механических устройств (группа 84 ТН ВЭД: котлы, генераторы, турбины, двигатели внутреннего сгорания, насосы, подъемные механизмы и т.д.) в Россию составил $961 млн — снижение на 27% по сравнению с первым полугодием 2023 года ($1,32 млрд). Экспорт электрооборудования (группа 85) сократился на 48%, до $205 млн (за тот же период годом ранее — $390 млн). Поставки пластмасс и изделий из них из Турции в Россию снизились до $249 млн (с $347 млн, минус 28% год к году).

Речь идет о данных по так называемой общей системе регистрации внешнеторговых операций (general trade system). TurkStat также производит альтернативные данные — по специальной торговой системе. Согласно этим данным, экспорт в Россию за первое полугодие составил $3,79 млрд, снизившись на 22,1% к тому же периоду годом ранее, указывает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Андрей Гнидченко.

В специальную систему не входит экспорт через свободные экономические зоны, таможенные склады и т.п., то есть «наиболее естественные способы реэкспорта», говорит Гнидченко. По его словам, по разнице между экспортом по общей и специальной системам учета торговли можно косвенно отследить существенное изменение с 2023 года ситуации с реэкспортом товаров из стран ЕС через Турцию в Россию. «По нашей оценке, доля реэкспорта из ЕС в поставках товаров из Турции в Россию в первом полугодии 2022 года составляла менее 4%, в первом полугодии 2023 года — около 8%, а в первом полугодии 2024 года — уже лишь немногим более 1%», — рассказал он РБК.

Введение вторичных санкций и усиление контроля Евросоюза за поставками товаров, «вероятно, значительно снизили поставки европейских товаров, проходящих через Турцию», соглашается Фиранчук.

«Вклад» снижения реэкспортной активности по европейским товарам в общее падение экспорта Турции в Россию на 28% в первом полугодии составляет примерно 6 процентных пунктов (п.п.), оценивает Гнидченко. Это значит, что, если вычесть оценочные объемы этого реэкспорта, сокращение оставшегося экспорта составит около 22%. Примерно 1 п.п. в общем сокращении может приходиться на частичное перенаправление поставок через ЕАЭС. Таким образом, оценочное сокращение поставок произведенных в Турции товаров в Россию составляет 21%, говорит эксперт.

Проблемы с платежами

С начала года в СМИ регулярно появляются сообщения о проблемах с платежами из России в Турцию, обусловленных санкционными рисками. В конце 2023 года США ввели механизм санкций против банков третьих стран за взаимодействие с российским военно-промышленным комплексом. А в июне 2024 года Штаты расширили определение «военно-промышленного комплекса» России, включив в него все компании, организации и всех физических лиц, которые попали или попадут под санкции после апреля 2021 года. Это, к примеру, многие российские банки, включая «Сбер» и ВТБ.

«С Турцией как основным логистическим хабом работа остается достаточно сложной», — констатируют в пресс-службе группы компаний Rusta, специализирующейся на международных перевозках. Платежи в Турцию возможны напрямую только по четырем видам товаров и услуг из так называемого зеленого списка: фармацевтика, продукты питания, товары народного потребления и туристические услуги, напоминают там. По остальным группам платежи — даже в рублях — либо не доходят, либо возвращаются. «Турецкие банки пересматривают процессы и ужесточают требования к российским клиентам. Это связано с прямыми угрозами США в адрес турецких банков ввести вторичные санкции», — говорят в группе компаний.

Штатам достаточно просто отключить турецкий банк от корреспондентских счетов в США — и фактически любые трансграничные операции этого банка с американскими юридическими и физическими лицами станут недоступны, объясняют там.

Сложности у бизнеса наблюдаются и в российских банках при оплате в Турцию, сообщают в Rusta. «Банки неохотно открывают счета в лирах и по многим транзакциям в оплате отказывают», — утверждают там.

В январе 2024 года отмечалось некоторое улучшение ситуации с платежами — тогда турецкий банк Emlak Katılım начал проводить денежные переводы по некоторым группам товаров, говорит руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» консалтинговой компании Strategy Partners Роман Самойлов. «Несмотря на частичное решение проблемы, многие экспортеры остаются пессимистичными относительно улучшения ситуации», — отмечает он. По его словам, турецкая сторона готова искать возможности для осуществления трансграничных платежей, «когда этого требует сложившаяся в стране ситуация», «в остальных случаях правительство страны скорее будет защищать местных предпринимателей».

Перспективы турецкого импорта из России

Совокупные объемы экспорта из России во все страны в первом полугодии практически не изменились (минус 1,3%, по оценке Банка России), говорит Фиранчук. И хотя снижение российских поставок в Турцию (минус 10,3%) оказалось сильнее, чем по другим направлениям, это согласуется с общим снижением турецкого импорта (минус 8,4%). «Таким образом, санкционное давление не определяет общую динамику поставок российских товаров на рынок Турции», — подчеркивает он.

По словам эксперта, российский экспорт, в котором доминирует сырье, гораздо более устойчив к различного рода санкционным ограничениям — «по крайней мере, в среднесрочной перспективе». «Сырьевые товары легче перенаправляются (кроме трубопроводного газа, который привязан к инфраструктуре), а риски санкций и дополнительные транзакционные издержки для покупателя можно компенсировать предоставлением дисконтов к мировой цене. Причем значительные скидки требуются только в месяцы наиболее интенсивного перенаправления, после чего размер дисконтов снижается, как это произошло при поставках нефти в Китай», — рассуждает он.

Снижение турецкого импорта из России «относительно небольшое» и объясняется тем, что его основной объем приходится на сырьевые товары, которые не попали под жесткий санкционный прессинг, солидарен Гнидченко.

Важным фактором, который отразится на показателях импорта российской продукции во втором полугодии, является решение Турции о приостановке импорта пшеницы с 21 июня по 15 октября 2024 года в целях поддержки местных производителей и предотвращения снижения цен на внутреннем рынке из-за значительных объемов собственных запасов, предупреждает Самойлов. В связи с этим объем поставок зерна в Турцию снизится, что также повлияет и на экспорт удобрений, говорит он.