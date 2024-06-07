Турция приостановит импорт пшеницы

Минсельхоз Турции объявил о приостановке импорта пшеницы с 21 июня по 15 октября

Фото: Burak Kara / Getty Images

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции планирует временно ограничить импорт пшеницы в страну. Ограничения будут действовать с 21 июня до 15 октября 2024 года, сообщила пресс-служба ведомства.

«Указанная приостановка может быть отложена на более поздний срок в зависимости от рыночных условий, которые сложатся к этой дате», — сообщили в ведомстве.

В Минсельхозе отметили, что мера призвана поддержать турецких производителей в сложный летний сезон, когда цены на урожай существенно падают на фоне увеличения импорта пшеницы в страну.

Россия входит в число крупнейших экспортеров пшеницы в мире. По данным Союза экспортеров зерна, к середине апреля Турция была вторым по величине покупателем российской пшеницы в этом сезоне после Египта, третье место занимает Бангладеш, пишет «Коммерсантъ».

Весной в некоторых регионах России ударили заморозки. В результате в 23 субъектах погибла часть посевов. Минсельхоз оценил потери примерно в 1% от засеянных площадей. По подсчетам компании «СовЭкон», из-за неблагоприятных погодных условий российские фермеры в 2024 году потеряют около 3,9 млн т пшеницы примерно на 45 млрд руб.