Поток россиян в Турцию почти достиг уровня рекордного 2019 года

Количество поездок россиян в Турцию в первом полугодии 2024 года практически достигло уровня 2019-го. Но число визитов растет не так быстро из-за удорожания отдыха, снижения платежеспособности населения и роста курса валют

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За первые шесть месяцев 2024 года в Турцию россияне совершили 2,6 млн визитов — это на 3% больше аналогичного периода прошлого года, следует из данных Министерства культуры и туризма республики. Текущий показатель практически соответствует уровню первого полугодия рекордного 2019 года — тогда россияне совершили 2,7 млн поездок. Для сравнения, в январе—июне 2022-го этот показатель был на отметке 1,4 млн визитов. За тот же период 2021 и 2020 годов, когда международное авиасообщение было ограничено из-за борьбы с коронавирусной инфекцией, турецкая статистика зафиксировала прибытие в страну лишь 746,7 тыс. и 322 тыс. россиян соответственно.

Россияне остаются лидерами по числу поездок в Турцию. В топ-5 стран-лидеров по числу визитов в Турцию вошли также Германия (граждане этой страны совершили 2,4 млн визитов), Великобритания (1,7 млн), Иран (1,4 млн) и Болгария (1,3 млн). Всего иностранцы с начала года въехали в Турцию 21,6 млн раз — на 10% больше, чем в январе—июне 2023 года (19,6 млн). Чаще всего иностранцы приезжали в Стамбул, где число гостей за шесть месяцев достигло 8,5 млн человек — это 39% от всего иностранного потока в страну. На втором месте популярное направление для пляжного отдыха — Анталья, где число визитов за полгода достигло 5,8 млн человек — это 27% от всего потока иностранцев в страну.

В июне 2024 года россияне совершили в Турцию 871,6 тыс. визитов. Это всего на 6% больше по сравнению с прошлым годом, когда в страну приехало 819,8 тыс. россиян. Доля россиян среди всех прибывших в Турцию в начале лета превысила 14%.

Что будет с поездками в Турцию дальше

Число поездок из России в Турцию пока не достигло доковидного показателя, из-за удорожания авиаперевозки и роста курса валют, говорит Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР). По его словам, в среднем в рублевом эквиваленте путешествие в Турцию стало дороже на 50–60% по сравнению с 2019 годом, а по некоторым позициям на 80%. Но в валютном эквиваленте цены увеличились меньше — всего на 30%.

Инфляция и рост курса валют отчасти сдерживают спрос, соглашается вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Турпоток россиян в Турцию пока не достиг 2019 года главным образом из-за снижения платежеспособности населения, на фоне роста расходов, курса валют и стоимости отдыха, добавляет представитель пресс-службы туроператора «Интурист». Отдых в Турции стал заметно дороже, поэтому люди предпочитают более бюджетные варианты отдыха в других местах, отметили в «Русском Экспрессе». В этом году усилилась конкуренция между странами, продолжает Горин. Например, россияне, помимо Турции, стали чаще выбирать Египет, Кубу, Таиланд, Шри-Ланку и ОАЭ. Например, летом ОАЭ делал выгодные скидки, и туристы чаще выбирали это направление.

Сохранение лидерства по въездному потоку за Россией Горин объясняет доступным авиасообщением в Турцию: на данный момент выполняется 1 тыс. рейсов в неделю из 22 российских городов в пять турецких. Рост числа турпоездок из России в Турцию связан с сохранением ценовых показателей прошлого года, считает вице-президент АТОР. «В этом году не произошло резкого подорожания, но и резкого снижения цены, которое могло бы увеличить покупательскую способность населения», — добавил Мурадян. Этот год в Турции для поездок россиян за рубеж гораздо лучше, чем предыдущий, потому что в этом году отдых в Турции не подорожал в отличие от прошлого года, соглашается вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Турция ориентируется не только на российского туриста, но и на жителей Западной Европы, которые стали меньше ездить. Поэтому турки начали снижать цены для россиян, чтобы отели не стояли пустыми. Например, сейчас в пятизвездочных отелях загрузка не превышает 70%», — говорит Мкртчян. Поэтому к осени, скорее всего, отели начнут массово предлагать скидки и спецпредложения, предположил эксперт. Турпоток из России в Турцию сможет превысить показатель 2019 года, если отели снизят цены в осеннем сезоне, считает Мкртчян. По его словам, в Турции осенью рассчитывают принять на 20% больше россиян, чем в прошлом году.

Чтобы достичь допандемийных показателей, в этом году число поездок из России в Турцию по итогам года должно вырасти на 10% к прошлому году, считает Горин. По его словам, если будут сохранятся текущие темпы роста поездок, то в этом году мы еще не превысим показатели 2019 года, когда число поездок из России в Турцию впервые в истории превысило 7 млн. Мурадян также считает, что турпоток из России в этом году не сможет побить рекорд 2019 года: «Я сомневаюсь, что показатели будут превышены и в следующем сезоне. Возможно, для этого нужно существенное снижение стоимости перевозки, а в Турции должна прекратиться инфляция, которая также влияет на увеличение стоимости путешествий», — предположил эксперт.