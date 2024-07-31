Минэнерго заявило о решении ограничить экспорт бензина из России

Экспорт бензина из России будет ограничен вплоть до октября, принципиальное решение об этом принято, заявил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин. Запрета на экспорт дизельного топлива, по его словам, не требуется

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Власти России приняли «принципиальное решение» ограничить экспорт бензина из России. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

По его словам, экспорт будет ограничен и в сентябре, и в октябре.

«Для того чтобы избежать любых проблем в эти месяцы, снятия запрета на экспорт в августе не будет, то есть в августе будет запрет на экспорт бензина. Также принято принципиальное решение на сентябрь—октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться», — сказал Сорокин (цитата по ТАСС).

Первый замглавы Минэнерго также отметил, что запрета на экспорт дизельного топлива из России не требуется.

О том, что ведомство предложило временный запрет, сообщали ранее источники РБК. С таким предложением Сорокин обращался к вице-премьеру Александру Новаку. В письме первого замглавы Минэнерго (РБК ознакомился с письмом, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документа) указывалось на необходимость «продлить действие временного запрета до конца 2024 года», но «фактически на сентябрь и октябрь». В период с ноября по декабрь предлагается оставить эмбарго на поставки за рубеж только для непроизводителей нефтепродуктов «в целях недопущения «вымывания» демпфированных объемов бензинов товарных с внутреннего рынка Российской Федерации, нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации на внутреннем рынке».

Временный запрет на экспорт бензина был введен с 1 марта по 31 августа в качестве превентивной меры на период высокого летнего спроса. При этом он не распространялся на поставки по международным соглашениям в страны ЕАЭС. Но с 20 мая по конец июня эмбарго было приостановлено. При этом право на экспорт получили только производители бензина, для так называемых серых экспортеров (непроизводителей) запрет сохранился. В конце июня экспорт был разрешен еще на месяц — на июль.