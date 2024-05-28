Бизнес рассказал о планах Турции расширить прием платежей из России

С февраля турецкие банки разрешили проводить платежи за товары и услуги из «зеленого списка» — туризм, продовольствие, медицина. Летом их расширят на товары народного потребления и электронику, рассказали представители бизнеса

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Турецкие банки пообещали российскому бизнесу в ближайшее время расширить прием платежей и распространить их на товары народного потребления и электронику, сообщил «Известиям» коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский, ссылаясь на соответствующие договоренности с финансовыми организациями.

Это подтвердил генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин, по словам которого, товарооборот между странами расширится в июне.

Источник «Известий» из бизнес-сообщества сообщил, что платежи планируют распространить также на продукцию автомобильного и машиностроительного секторов. По словам Порошина, последние сейчас идут в основном через агентов.

Некоторые турецкие банки стали вводить ограничения в отношении российских клиентов после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года. В конце 2023-го президент США Джо Байден подписал указ, по которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам и поставками российскому ОПК. После этого началась очередная волна ужесточения условий обслуживания россиян в ряде банков и сложности с проведением платежей и переводов, в том числе в турецких лирах

Например, ряд банков в Турции начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физическим лицам из России, которые хотят открыть карты. Турецкий DenizBank стал отказывать в открытии счетов россиянам даже при наличии местного ВНЖ и прописки.

С февраля турецкие банки разрешили проводить платежи за товары и услуги из «зеленого списка»: туризм, продовольствие, медицина, текстиль и образование, писали «Известия» со ссылкой на участников рынка.