Бизнес из России заявил о более масштабных проблемах с платежами в Турции

Российские бизнесмены с начала года столкнулись с более масштабными, чем раньше, ограничениями в проведении платежей в Турции, рассказали они РБК

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Ограничения платежей россиян в Турции стали более масштабными, чем раньше. Об этом РБК рассказали опрошенные бизнесмены.

«Счета российским компаниям в Турции начинали закрывать еще с 2022 года, тогда это были точечные моменты, связанные с лицами и компаниями, начавшими попадать под санкции. Сегодня ситуация стала более масштабная, но я бы не сказал, что она всецелая, охватывающая весь рынок российских компаний», — рассказал РБК президент Ассоциации «Российско-турецкий диалог», партнер адвокатского бюро NSP Арсен Аюпов. «Эти случаи [блокировки платежей] неединичные, они достаточно обширные. Такая проблема есть, с ней столкнулось большое количество людей, которые торгуют с Турцией, с турецкими компаниями, где участвуют турецкие банки в расчетах», — сообщил РБК генеральный директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин.

При этом нет речи, что автоматически блокируются вообще все платежи российского бизнеса. По словам Аюпова, ограничения действуют в «ручном» режиме — «действительно, блокируются сегодня платежи, когда они приходят из России», а некоторым компаниям из России рекомендуют прекратить обслуживание в турецких банках. «Но это не выглядит так, что в одностороннем порядке закрывают счет и пишут об этом письмо. Нет. Пишут, как правило, рекомендательное письмо, очень вежливое и аккуратное, что в силу сложившихся обстоятельств мы вам хотели предложить пока закрыть счет в нашем банке. Они дают время, как правило, на вывод средств и на другие организационные моменты, чтобы компания не пострадала финансово или в ином плане», — рассказал РБК эксперт.

В основном это коснулось небольших частных банков, которые раньше активнее всех работали с российскими компаниями. По словам Аюпова, на это повлиял указ президента США Джо Байдена, которым вводились меры против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. После этого банки в Турции «поняли, что, если они продолжат этим (работать с российскими организациями. — РБК) заниматься, по ним может этот указ сильно ударить». «А турки — люди очень прагматичные, они всегда взвешивают риски и выгоды. И если риск хоть чуть-чуть перевешивает потенциальную выгоду, то они не будут идти в эту историю», — рассказал он.

Закон, подписанный Байденом в декабре 2023 года, разрешает введение санкций против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. Санкции включают запрет на открытие или ограничение использования корсчетов в США, а также блокировку собственности в Соединенных Штатах.

На турецкие банки оказывается «достаточно серьезное давление» со стороны США и европейских регуляторов, добавил Алексей Егармин. «Банки становятся заложниками этой ситуации, потому что там разговор идет как по линии акционеров, потому что там очень много акционеров из так называемых недружественных стран, так и по линии внешних регуляторов, которые ставят их перед выбором: если вы будете работать с российскими компаниями, то мы у вас, например, прекратим корреспондентские отношения с Европой. Тогда получится, что банк сможет работать только в Турции. Турция — достаточно сильно развитая торговая страна, для них это существенные препятствия для их торговых операций, потому что они всегда работали с Европой», — рассказал он.

Вместе с тем, по словам экспертов, существует так называемый зеленый коридор, где ограничения не такие сильные. Речь идет о транзакциях, касающихся продуктов питания, фармацевтики, текстиля, сельского хозяйства и туризма, сообщил Аюпов. Он отметил, что по этим отраслям платежи продолжатся, в отличие от промышленности и техники, где существуют риски признания тех или иных товаров обладающими двойным назначением. По словам эксперта, ограничения коснутся не только экспорта в Россию, но и российского импорта в Турцию. «Мы знаем, что будет торговля продолжаться в области сельхозпродукции, текстиля, туризма, но российские компании это устраивает не до конца. Как вы понимаете, основные торговые операции с Турцией — это товары промышленные и те товары, которые внешние враги не хотели бы, чтоб поставлялись в Россию», — добавил Егармин.

Летом 2022 года Турция пообещала США не допустить обхода санкций против России. Российские власти считают западные ограничения незаконными и неэффективными и ожидают, что они сохранятся на долгое время. В Кремле, комментируя закрытие счетов в турецких банках, заявили, что находятся в контакте с Анкарой по этому вопросу.