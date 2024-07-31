Турецкий экспорт в Россию за полугодие упал на 28%

Экспорт товаров из Турции в Россию в первом полугодии 2024 года упал на 28% в годовом выражении и составил $4,16 млрд. С начала этого года российско-турецкую торговлю сдерживают санкции Запада, влияющие на платежи

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Экспорт товаров из Турции в Россию в первом полугодии 2024 года упал на 28,3% к тому же периоду 2023 года — до $4,16 млрд (против $5,8 млрд в первой половине прошлого года). Такую информацию 31 июля распространило турецкое статистическое ведомство TurkStat.

В том числе в июне 2024 года Турция отправила в Россию товары на $670 млн (месяцем ранее — $784 млн), что почти на 30% меньше, чем в июне прошлого года ($956 млн).

С начала 2024 года СМИ регулярно сообщают о проблемах с платежами из России в Турцию за поставки товаров. Непосредственной причиной стал указ президента США, подписанный в декабре 2023 года: он ввел механизм американских санкций против банков третьих стран за взаимодействие с российским военно-промышленным комплексом. 12 июня 2024 года США расширили определение «военно-промышленного комплекса» России, включив в нее все компании (организации) и всех физических лиц, которые попали или попадут под санкции после апреля 2021 года. Как следствие, количество подсанкционных российских субъектов, взаимодействие с которыми может стать основанием для американских вторичных санкций, фактически возросло в разы.

В феврале пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в качестве источника проблем называл «совершенно беспрецедентное, неприкрытое и агрессивное давление» со стороны США на Турцию, финансовые и другие компании.

Тем не менее турецкий экспорт в Россию находится на исторически высоких уровнях. По сравнению с первым полугодием «досанкционного» 2021 года экспорт Турции в Россию увеличился более чем в полтора раза.

Снизился в первом полугодии и импорт Турции товаров из России. Снижение показателя составило 10,3% к тому же периоду прошлого года, до $22,04 млрд, сообщил TurkStat. При этом в июне импорт Турции из России даже увеличился — на 1,2% к июню предыдущего года (до $2,95 млрд). Основную долю таких поставок составляют энергоносители. При этом агентство Reuters сообщало в марте, что санкционные трудности затронули и платежи Турции за импортируемую из России нефть.