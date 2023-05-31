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Поставки российской нефти остались большими после обещания снизить добычу

Bloomberg: объемы поставок нефти из России остаются высокими после обещания снизить добычу
Уровень объемов поставок российской нефти остается высоким, хотя страна обещала снизить добычу, отмечает Bloomberg. По его данным, он превышает уровень февраля, который был взят как основа для снижения, на 270 тыс. барр. в день
Фото: Muhammad Yusu / Reuters
Фото: Muhammad Yusu / Reuters

Поставки российской нефти на международные рынки в последние недели продолжают превышать уровень февраля, который Россия брала как исходный для сокращения добычи, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.

По данным агентства, средние показатели объемов перевозимой морским путем нефти в мае превышают февральские показатели на 270 тыс. барр. в день. Bloomberg отмечает, что впервые за шесть недель до 28 мая произошло снижение объема поставок до 3,64 млн барр. в день, однако все равно он остается повышенным.

По сравнению с прошлыми подсчетами агентства (на период до 19 мая), когда были зафиксированы рекордные поставки российской нефти в Азию с начала 2022 года на уровне почти 4 млн барр. в день, теперь произошло снижение до 3,58 млн барр.

Bloomberg также зафиксировал прибытие первого с февраля танкера с российской нефтью на Кубу.

Агентство отмечает, что стабильными остаются и поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» в Чехию, Словакию и Венгрию на уровне примерно 240 тыс. барр. в день.

Россия в начале апреля объявила о планах сократить объемы добычи нефти до конца 2023 года на 500 тыс. барр. в сутки в качестве превентивной меры на фоне ситуации на мировом рынке. Сокращение решили проводить от среднего уровня добычи февраля.

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В то же время сократить уровни добычи решили и другие страны ОПЕК+, общий объем снижения составит 1,66 млн барр. в сутки. Саудовская Аравия запланировала уменьшить добычу на 500 тыс. барр. в сутки, Ирак — на 211 тыс. барр., ОАЭ — на 144 тыс. барр., Кувейт — на 128 тыс. барр. и т. д.

Bloomberg указывает, что Россия, возможно, не выполняет обещание по сокращению объема добычи. Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, такие подозрения есть и у Эр-Рияда, в связи с этим он выразил недовольство Москве. Не увидело сокращения добычей Россией и Международное энергетическое агентство (МЭА).

Вице-премьер Александр Новак утверждал, что журналисты, указывая на рост объемов морских поставок и делая из этого вывод об отсутствии сокращения добычи, не учитывают снижение объемов поставок по трубопроводам.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
российская нефть снижение добычи
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