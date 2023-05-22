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Поставки российской нефти в Азию достигли максимума с начала 2022 года

Bloomberg: поставки российской нефти в Азию достигли нового пика с начала 2022 года
По подсчетам Bloomberg, с начала прошлого года объем поставляемой в Азию российской нефти достиг максимума в 3,61 млн барр. в день. Общий объем поставок также достиг пика — 3,9 млн барр. в день
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Фото: Сергей Фомин / Global Look Press
Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Объемы поставок российской нефти в Азию, в частности, Китай и Индию, достигли новых пиков, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.

По данным агентства, совокупный объем сырой нефти на судах, которые следуют в Китай, Индию и Турцию, а также не указали пункт назначения (они, вероятно, направятся в КНР или Индию, отмечается в статье), за последние четыре недели вырос до 3,81 млн барр. в день — это максимум с тех пор, как Bloomberg ведет отслеживание с начала прошлого года. На январь 2022-го объем составлял чуть больше 1 млн барр. в день, следует из представленного в материале графика.

Общий объем экспорта тоже стал рекордным — 3,9 млн барр. в день. Помимо Азии, имеются пункты назначения в Черном и Средиземном морях. Чисто азиатские поставки выросли до 3,61 млн барр. в день в период до 19 мая. Экспорт в Турцию — менее 0,3 млн барр. в день.

Bloomberg зафиксировал также поставки в Европу 63 тыс. барр. в день за четыре последние недели, единственный пункт назначения — Болгария. Раньше на европейский рынок поступали по 1,5 млн барр., указывает агентство. ЕС отказался от поставок нефти из России морским путем с декабря прошлого года, действует эмбарго.

За неделю до 19 мая российскую нефть погрузили 35 танкеров: 11 в порту Приморск на Балтике, восемь — в Козьмино на Тихом океане, шесть — в Усть-Луге (Балтика), четыре — в Мурманске, три — в Новороссийске, два — в Де-Кастри и один — в Пригородном (оба в Тихом океане).

Российская сторона не раз отмечала, что с введением ограничений Западом на поставки энергоресурсов (ЕС ввел эмбарго не только на сырую нефть, но и на нефтепродукты, а также установил вместе с G7 предельные цены, по которым они могут продаваться на мировых рынках) перенаправит поставки на Восток.

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В конце апреля вице-премьер Александр Новак заявил, что 20% от ранее поставлявшихся в Европу объемов нефти теперь идут на рынки Китая, Индии и в другие страны. Также были перенаправлены и поставки газа — например, поставляемые в КНР объемы выросли в прошлом году примерно на 50%.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
нефть Азия Китай Индия
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