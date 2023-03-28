Минэнерго сообщило о сохранении объемов экспорта нефти

Глава Минэнерго: нефть, от которой отказались ЕС и G7, перенаправили на другие рынки

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Россия не снизила продажи нефти, поскольку смогла полностью перенаправить объемы поставок, выпавшие из-за эмбарго стран Евросоюза и G7, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов на итоговом заседании коллегии министерства.

«В связи с санкциями важно не только сохранение уровня добычи и переработки нефти, но и экспорта и, соответственно, доходов федерального бюджета», — сказал министр.

Шульгинов пояснил, что Россия ведет работу по переориентации поставок нефти и нефтепродуктов в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

«Уже сегодня могу констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго, снижения продаж не произошло», — сказал министр.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в прошлом году увеличила поставки нефти в Китай и особенно в Индию. «Если брать, например, поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в КНР, на другие рынки, и это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли», — сказал он.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что экспорт дизельного топлива из России в этом месяце достигнет рекордного с 2016 года уровня, несмотря на санкции Европейского союза, лишившие страну крупнейшего рынка сбыта. Агентство опиралось на данные аналитической компании Vortexa Ltd об отгрузке дизельного топлива из российских портов.



По этим данным, поставки дизельного топлива из России за первые 19 дней марта составили около 1,5 млн барр. в сутки. Если тенденция сохранится до конца месяца, они станут рекордными. На графике объемов экспорта российского дизельного топлива, которое опубликовало агентство, видно, что это уже наивысший показатель за месяц как минимум с января 2016 года.