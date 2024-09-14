Пошаговая индексация утильсбора заработает 1 октября

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Правительство утвердило пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и отдельные категории спецтехники на период до 2030 года. Постановление вступит в силу с 1 октября 2024 года, сообщила пресс-служба Минпромторга.

«Утильсбор на автомобильную технику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября 2024 года — на первом этапе ставка вырастет в среднем на 70–85%, в дальнейшем она будет индексироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года», — говорится в пресс-релизе.

Повышение утильсбора для дорожно-строительной техники запланировано на 1 января 2025 года, ставку будут увеличивать на 15% ежегодно. При этом на экскаваторы и экскаваторы-погрузчики предусмотрена отложенная индексация — она вступит в силу не ранее 2026 и 2028 годов.

Меры коснутся видов техники, которые серийно производятся в России в достаточном для удовлетворения внутреннего спроса объеме. Новые коэффициенты будут действовать как для импортеров, так и для производителей, отметили в ведомстве.

Ранее правительство повысило утилизационный сбор на самосвалы и погрузчики, а также на тяжелые бульдозеры, которые производят в России. Меры заработали 1 июля, сбор вырос в 2,5 раза. Эксперты сочли, что мера призвана ужесточить условия для импорта спецтехники из Китая. Они допустили, что изменения могут стимулировать компании локализовать выпуск.