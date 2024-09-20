Власти обсудили увеличение взноса в бюджет со сделок с иностранцами

Власти обсуждают повышение взноса в бюджет со сделок по выходу иностранного бизнеса из России, узнал РБК. Решения пока нет, но рассматривается его «значительный рост» с текущих 15% от рыночной цены активов, говорят источники

Фото: Олег Яковлев / РБК

Профильная подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями обсудила вопрос увеличения взноса в федеральный бюджет со сделок по продаже зарубежным бизнесом активов в России. Об этом РБК сообщили источник в подкомиссии и три собеседника, знакомые с ходом дискуссии. О том, что ведется обсуждение повышения порога взноса в бюджет, известно вице-президенту Aspring Capital Антону Федотову, а также главе адвокатской коллегии «Николаев и партнеры» Юрию Николаеву.

Двое собеседников РБК утверждают, что на подкомиссии звучало предложение повысить размер взноса с текущих 15 до 40% от рыночной стоимости активов. Источник РБК в подкомиссии подчеркнул, что о 40% речь не идет, но рассматривается «значительное повышение» взноса.

Изменение методологии одобрения сделок с иностранным бизнесом обсуждалось на прошедшем 19 сентября заседании подкомиссии, утверждает Николаев, но окончательного решения принято не было. Вопрос поднимался и на прошлой неделе, знает один из собеседников РБК, знакомый с ходом дискуссии. По его словам, необходимость увеличения взноса возникла для случаев «очень дешевой оценки актива» и именно для них могут быть изменены общие правила.

«Мы постоянно обсуждаем эффективность работы подкомиссии и подходов к рассмотрению сделок», — заявили РБК в Минфине. На данный момент новых решений не было принято, указали в ведомстве.

Как работает взнос в бюджет

Взносы платятся в федеральный бюджет со сделок по продаже российских активов резидентами недружественных стран. Сделки с иностранными резидентами должна согласовывать правительственная комиссия по иностранным инвестициям, а конкретно одобрением сделок по продаже иностранцами российских активов занимается подкомиссия этой правкомиссии, ее возглавляет министр финансов Антон Силуанов. Уплата взносов в бюджет является одним из оснований для принятия положительного решения подкомиссии о согласовании такой сделки.

Взнос в бюджет для уходящих из России компаний составляет 15% от рыночной стоимости актива. Его платит, как правило, покупатель. Кроме того, обязательным условием при продаже бизнеса является дисконт к рыночной стоимости на уровне не менее 50%.

За восемь месяцев 2024 года федеральный бюджет получил почти 140 млрд руб. доходов от взносов (отражаются в доходах федерального бюджета как «безвозмездные поступления от негосударственных организаций»), писал РБК. Это превышает план на весь 2024 год в 66 раз, а также размер поступлений за весь предшествующий год (116,5 млрд руб.)

По данным агентства AK&M, в 2023 году было совершено 97 сделок по выкупу у иностранцев их активов, находящихся в России. Общий объем таких сделок составил $11,14 млрд. В первом полугодии 2024-го прошло 34 сделки по выкупу активов у иностранцев на сумму $1,89 млрд.

Как отмечали опрошенные РБК эксперты, количество сделок с уходящими иностранцами постепенно сокращается из-за ужесточения внутреннего российского регулирования — запрета на сделки с долями иностранцев в стратегически важных предприятиях, указа о внешнем управлении и установлении обязательного дисконта в 50%. Кроме того, отрицательно на динамику ставок влияет высокая ключевая ставка Банка России (сейчас — 19%), так как под такие сделки зачастую привлекается заемное финансирование.

Что изменится, если взнос увеличат

Повышение размера взноса негативно отразится на релевантных сделках, прогнозирует партнер корпоративной практики юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» Константин Минеев. «Количество предложений снижалось естественным образом, и в последнее время за активами уходящих иностранцев развернулась настоящая охота», — описывает он ситуацию. При увеличении взноса предложений о продаже может совсем не стать: вместе с дисконтом на цену актива взнос в размере до 40% сделает продажу совсем непривлекательной, говорит он.

«С такими условиями собственники вполне могут рассматривать консервацию бизнеса как рабочую альтернативу, хотя и она может быть сопряжена с существенными расходами», — допускает эксперт. Но те иностранцы, которые испытывают активное давление на домашних рынках и еще не ушли из России, будут вынуждены соглашаться и на такие условия, «но это будут действительно штучные сделки», отмечает Минеев.

Количество сделок в случае поднятия порога будет зависеть от цены, по которой иностранцы будут готовы выйти с российского рынка, говорит Федотов. Средняя по рынку совокупная оценка продаваемых активов с учетом взносов не должна измениться, полагает он.

Если говорить о проблеме занижения цены продаваемых активов, например, если актив оценен символически дешево, например в рубль, то «по факту получить согласование в таком случае практически невозможно, так как подкомиссия считает сделку фиктивной, направленной на формальную смену собственника и уклонение от уплаты взноса», замечает исполнительный директор юридической фирмы «Двитекс» Жанна Супряга.