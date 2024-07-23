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Госдума приняла закон об увеличении судебных пошлин

Поправки, принятые Госдумой, увеличивают размер судебных пошлин для граждан и бизнеса. По отдельным видам процедур они вырастут в 5-50 раз, одновременно вводятся льготы, в частности, для исков по зарплатам и единственному жилью
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Госдума во вторник, 23 июля, приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики), который увеличит издержки судопроизводства в России. Самое значительное повышение судебных госпошлин предусмотрено для исков с высокими имущественными требованиями. Для ряда категорий граждан будут введены льготы, в частности они касаются исков, затрагивающих единственное жилье. РБК следил за трансляцией заседания. За закон проголосовали 313 депутатов, 92 — «против».

По данным Минфина, сейчас посредством пошлин бюджету компенсируется 5% (15 млрд руб.) от общей суммы расходов в год (300 млрд руб). Увеличение пошлины не обеспечит полноценную компенсацию таких расходов, но позволит сделать ее соразмерной и сбалансированной, полагают в профильном комитете. Последний раз на законодательном уровне судебные пошлины по искам имущественного характера полноценно регулировались в 2009 году, указали там.

Госдума обсудит увеличение судебных пошлин и льготы на них
Экономика
Здание Верховного суда Российской Федерации

Что изменится

Подробно о сути предлагаемых законопроектом корректировок РБК писал ранее. Они стали результатом «серьезных консультаций, работы с юристами, Верховным судом, Центральным банком, АСВ, бизнес-объединениями», говорил глава комитета по бюджету Андрей Макаров. Для проведения этих консультаций рассмотрение законопроекта на пленарном заседании было сдвинуто на две недели, за это время появилась новая редакция поправок и именно она в результате была принята нижней палатой парламента.

Увеличение пошлин затронет следующие категории судебных процедур:

  • Иски имущественного характера, подлежащие оценке

По гражданским и административным делам минимальный размер пошлин будет увеличен в десять раз — с 400 до 4 тыс. руб., а максимальный (на сегодняшний день это 60 тыс. руб. при цене иска свыше 1 млн руб.) увеличится в 15 раз — до 900 тыс. руб.

По арбитражным спорам минимальный размер пошлины вырастет в пять раз — с 2 тыс. до 10 тыс. руб. (при цене иска до 100 тыс. руб.), а максимальная планка вырастет в 50 раз — с действующих 200 тыс. до 10 млн руб.

«Несмотря на повышение, для некрупных исков пошлина вырастает незначительно. Например, пошлина при подаче иска в размере 100 тыс. руб. сейчас составляет 3,2 тыс. руб., предложено ее повысить лишь до 4 тыс. руб. При этом иски до 100 тыс. руб. — это более 90% от всех имущественных исков в судах общей юрисдикции», — аргументируют в комитете. Таким образом, повышение пошлин не будет заметно большинству лиц, участвующих в судах, уверены там.

При этом при подаче исковых заявлений, содержащих требования об обращении взыскания на заложенное имущество, в том случае, если одновременно предъявлено денежное требование к заемщику или поручителю, размер пошлины не будет привязываться к стоимости имущества, обратили внимание в комитете по бюджету. «Учитывая, что подавляющее число таких исков сопровождается денежными требованиями, все останется по-прежнему и на уровень ставок по кредитам не повлияет», — отмечают там. Обеспокоенность первоначальным вариантом повышения пошлин на такие иски выражали банки, которые зачастую судятся с заемщиками из-за ипотечного жилья и другого залогового имущества.  

  • Иски неимущественного характера и имущественного характера, не подлежащие оценке

Для физических лиц такие пошлины вырастут в десять раз — с 300 до 3 тыс. руб. (это ниже, чем в предыдущей версии проекта, которая предполагала рост до 5 тыс. руб.). Для юридических лиц повышение составит более чем в три раза (с 6 тыс. до 20 тыс. руб.).

  • Апелляционная и кассационная жалобы

Для физических лиц пошлины за апелляционные жалобы на судебный приказ вырастут со 150 до 3 тыс. руб. по гражданским и административным делам и до 10 тыс. руб. — по арбитражным разбирательствам. Для юридических лиц они увеличатся с 3 тыс. до 15 тыс. и 30 тыс. руб. соответственно.

Размер пошлин за кассационные жалобы вырастет для физических лиц со 150 до 5 тыс. руб. по гражданским и административным делам и до 20 тыс. руб. — по коммерческим спорам. Для юридических лиц — с действующих 3 тыс. до 20 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно.

  • Оспаривание актов федеральных органов власти в сфере охраны прав интеллектуальной собственности

Для физических лиц пошлина за указанную процедуру вырастет в 33 раза — с 300 до 10 тыс. руб., для организаций — в 30 раз (с 2 тыс. до 60 тыс. руб.).

  • Заявление о банкротстве

При обращении с заявлением о признании должника несостоятельным для физических лиц пошлина увеличится в 33 раза — с 300 до 10 тыс. руб. Для юридических лиц пошлина вырастет почти в 17 раз — с 6 тыс. до 100 тыс. руб.

Госдума обсудит увеличение судебных пошлин и льготы на них
Экономика
Здание Верховного суда Российской Федерации

Кроме того, законопроектом предлагается ввести плату за подачу заявления о правопреемстве (кроме случаев универсального правопреемства — такого, как наследование). Размер пошлины составит 2 тыс. руб. для физлиц и 15 тыс. руб. — для организаций по гражданским и административным спорам; 5 тыс. и 25 тыс. руб. — по арбитражным. Подача заявления о выдаче дубликата исполнительного листа или пересмотре заочного решения суда обойдется в 1,5 тыс. руб. в судах общей юрисдикции и в 10 тыс. руб. — в арбитражных судах.

Какие будут льготы

Документ сохраняет все действующие льготы (освобождение от пошлины, отсрочки и рассрочки ее уплаты). Например, по искам о взыскании заработной платы, алиментов, вреда жизни и здоровью истцы остаются освобожденными от уплаты пошлины, указали в комитете по бюджету. Параллельно вводятся дополнительные послабления. Согласно принятом законопроекту, на льготы смогут претендовать следующие категории граждан:

  • истцы по неимущественным искам, связанным с защитой интересов детей-сирот и детей без попечения родителей;
  • граждане-банкроты — по обособленным спорам, связанным с освобождением от обязательств перед кредиторами, формированием конкурсной массы и реестра требований кредиторов;
  • кредиторы — по требованиям о включении в реестр требований кредиторов в деле о несостоятельности, если их требования подтверждены вступившими в силу судебными актами.

Перечисленные категории будут полностью освобождены от пошлин. По искам, связанным с защитой прав на единственное жилье, будет предусмотрена 70-процентная скидка на их уплату.

«Что касается всех остальных истцов, не попадающих под льготу, они должны помнить следующее: в случае выигрыша в судебном споре — судебные издержки истца, связанные с пошлиной, будут возложены на проигравшую сторону (ответчика)», — напомнили в комитете по бюджету.

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