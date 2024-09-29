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Экономика ,  
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Правительство одобрило бюджет на три года

Правительство одобрило федеральный бюджет на 2025–2027 годы
Правительство России
Правительство России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2025–2027 годы, он будет внесен в Госдуму, пункт содержится в перечне решений, опубликованных 29 сентября.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Заседание правительства, на котором было принято решение, прошло 24 сентября. Министр финансов Антон Силуанов на нем сказал, что проект федерального бюджета направлен на «финансовое обеспечение национальных целей страны» и реализацию 19 нацпроектов.

В перспективе на шесть лет планируется выделить на нацпроекты более 40 трлн руб. из федерального бюджета, подчеркнул министр. Он назвал для этого три приоритетных направления: социальная поддержка граждан, расходы на оборону страны и обеспечение технологического лидерства России.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в 2025 году доходы федерального бюджета должны увеличиться на 12% — до 40,3 трлн руб., а расходы — до 41,47 трлн руб.

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