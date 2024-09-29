Правительство одобрило бюджет на три года

Правительство России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2025–2027 годы, он будет внесен в Госдуму, пункт содержится в перечне решений, опубликованных 29 сентября.

Заседание правительства, на котором было принято решение, прошло 24 сентября. Министр финансов Антон Силуанов на нем сказал, что проект федерального бюджета направлен на «финансовое обеспечение национальных целей страны» и реализацию 19 нацпроектов.

В перспективе на шесть лет планируется выделить на нацпроекты более 40 трлн руб. из федерального бюджета, подчеркнул министр. Он назвал для этого три приоритетных направления: социальная поддержка граждан, расходы на оборону страны и обеспечение технологического лидерства России.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в 2025 году доходы федерального бюджета должны увеличиться на 12% — до 40,3 трлн руб., а расходы — до 41,47 трлн руб.