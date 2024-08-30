Власти предложили поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам

Власти могут снять ограничение по количеству пенсионных баллов, начисляемых работающим пенсионерам, узнал РБК. Им позволят копить баллы наравне с населением в трудоспособном возрасте — до 10 в год

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Власти запланировали проведение коррекции правил начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в пользу работающих пенсионеров. Это следует из проекта паспорта национального проекта «Кадры», который был вынесен на заседание рабочей группы профильной комиссии Госсовета 28 августа и охватывает период до 2030 года (копия есть у РБК, подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Одним из мероприятий нацпроекта значится «повышение объема заработанных ИПК с 3 до 10». Сейчас работающим пенсионерам не может начисляться более трех ИПК в год вне зависимости от суммы уплаченных с их зарплат страховых взносов.

Ранее подходы к формированию нацпроекта «Кадры» одобрил глава правительства Михаил Мишустин. В Минтруде заявили РБК, что наполнение нацпроекта дорабатывается, его структура еще не утверждена (как и паспорт), не прокомментировав конкретно предложение по ИПК. РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей этот нацпроект.

Какие еще меры могут войти в национальный проект по борьбе с дефицитом на рынке труда и сколько они будут стоить — в материале РБК.

Самое дорогостоящее мероприятие

Совокупное финансирование нацпроекта в 2025–2030 годах составит почти 1 трлн руб., и более 70% этих средств придется лишь на одно его мероприятие. В проекте паспорта оно сформулировано следующим образом: «Внесение изменений в федеральное законодательство по повышению объема заработанных коэффициентов с 3 до 10 ИПК». Предполагается, что на него будет потрачено почти 722 млрд руб. до 2030 года из внебюджетных источников (в данном случае речь может идти о Социальном фонде, который является государственным внебюджетным фондом), в том числе 114,4 млрд в 2026 году, 128 млрд в 2027-м, 143 млрд в 2028-м, 160 млрд в 2029-м и 177 млрд в 2030-м.

При этом в документе уточняется, что оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер и распределение этих ассигнований может быть скорректировано в ходе их исполнения.

В проекте паспорта нацпроекта прямо не сказано, каким конкретно категориям граждан предполагается увеличить предельный объем начисляемых пенсионных коэффициентов. Однако на сегодняшний день лимит на уровне трех ИПК установлен для работающих пенсионеров — вне зависимости от объема уплаченных работодателем страховых взносов им начисляется не более трех ИПК в год, в то время как остальные работники, не находящиеся на пенсии, могут заработать до 10 ИПК. В нацпроекте речь идет именно о работающих пенсионерах, подтвердил собеседник РБК, знакомый с ходом подготовки документа.

Наличие искусственного ограничения для пенсионеров по количеству ИПК не раз вызывало критику: в частности, на него обращал внимание депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. «Пенсионерам могут присвоить за год не больше трех баллов, а всем остальным лицам трудоспособного возраста могут прибавить до десяти баллов в зависимости от суммы перечисленных страховых взносов. При этом работодатели перечисляют за всех одинаковые суммы. Это несправедливо, это нарушение страховых принципов», — указывал он.

На что влияет ИПК Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионный балл, — это параметр, отражающий в относительных единицах пенсионные права застрахованных лиц на страховую пенсию. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, необходимой для расчета пенсии. В баллы конвертируются страховые взносы, уплаченные работодателем. Соответственно, чем выше зарплата, тем больше баллов будет начислено, но не более десяти за год. Чтобы получить 10 ИПК, в 2024 году необходимо официально зарабатывать 185,4 тыс. руб. в месяц (этот показатель получен исходя из так называемой предельной величины базы по страховым взносам, которая ежегодно индексируется). Работающие пенсионеры могут заработать за год не более трех ИПК — это означает, что при начислении баллов в счет идет официальная зарплата на уровне 55,6 тыс. руб. в месяц. Если пенсионер получает больше — остальная часть «сгорает» и при расчете ИПК не учитывается. В случае с работающими пенсионерами размер полученных за предыдущий год ИПК влияет на ежегодный перерасчет размера пенсии, который происходит 1 августа, — в 2024 году за три накопленных ИПК работающий пенсионер мог рассчитывать на 399 руб. прибавки к пенсии (исходя из стоимости одного ИПК в 2024 году 133,05 руб.). Соответственно, при десяти накопленных ИПК размер увеличения составил бы уже 1330 руб. Стоимость одного ИПК замораживается в значении, действующем на дату выхода на пенсию (например, в 2024 году она была проиндексирована на 7,5%), но перерасчитывается по текущему значению, когда работающий пенсионер заканчивает трудовую деятельность.

Выгода для трех миллионов пенсионеров

У правительства есть понимание, что количество рабочей силы в ближайшие годы будет сокращаться под влиянием демографических процессов, отметил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Одним из вариантов решения этой проблемы является привлечение лиц пенсионного возраста на рынок труда. Ранее было принято решение о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров, и увеличение числа доступных им пенсионных коэффициентов является органичным продолжением этой политики, дополнительным стимулом для пожилых не покидать рынок труда, полагает эксперт. При индексации страховая пенсия увеличивается на показатель инфляции предыдущего года.

Предложенная в рамках нацпроекта мера уравняет работающих пенсионеров с другими категориями официально занятых, говорит старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. «Расширение верхней границы [по ИПК] приведет к увеличению размеров перерасчета пенсий работающих пенсионеров, в результате чего разрыв в размерах пенсий между работающими и неработающими пенсионерами будет сокращаться более быстрыми темпами», — полагает он. Средний размер пенсии работающего пенсионера по состоянию на 1 июля 2024 года находился на уровне 17,8 тыс. руб., неработающего — 21,7 тыс. руб., следует из данных Соцфонда.

Точно оценить, на какое количество граждан предлагаемая мера окажет влияние, на основе открытых данных невозможно, хотя у Социального фонда такие данные есть, указывает Ляшок. «По очень грубым оценкам, я бы сказал, что это примерно около трети работающих пенсионеров, то есть около 2,5–3 млн человек», — сказал он.

По определению мера выгодна тем работающим пенсионерам, у кого зарплата в 2024 года превышает 55,6 тыс. руб. По данным Росстата, средняя начисленная зарплата россиян в возрасте от 65 лет в октябре 2023 года составляла около 57 тыс. руб.

Конфигурация нацпроекта

Как анонсировала ранее Голикова, национальный проект «Кадры» будет состоять из четырех федеральных проектов, а его основной целью заявлено «удовлетворение потребности экономики в кадрах на основе дополнительного вовлечения в занятость». Предполагается, что к 2030 году число дополнительно привлеченных на рынок труда работников составит 2,45 млн человек.

Первый федеральный проект из четырех — это «Управление рынком труда». Основная его цель — создание модели управления кадровым обеспечением экономики. В первую очередь для этого планируется запустить ежегодно обновляемый прогноз потребности экономики в кадрах на пятилетний период (о его проекте РБК подробно писал ранее).

В основу прогноза ляжет независимое исследование среднесрочных и долгосрочных потребностей ключевых работодателей, оказывающих наибольшее влияние на рынок труда. Оно установит не только кадровые потребности, но и факторы, влияющие на их формирование, прогнозы работодателей относительно наличия необходимых кадров на рынке труда, их требования к образовательным организациям и другие вопросы, учет которых необходим для развития системы кадрового обеспечения экономики, указано в проекте паспорта. Отдельным показателем федпроекта будет «снижение дефицита кадров», однако его плановые значения еще прорабатываются, указано там.

Также в рамках федпроекта по управлению рынком труда планируется создание системы «проактивного контроля» нарушений трудового законодательства, реализация комплекса мер по повышению «гибкости» рынка труда и регулированию платформенной занятости, актуализация региональных программ по снижению нелегальной занятости. Среди других нормативных мер — изменения в регулировании работы несовершеннолетних выпускников и развитие государственной гражданской службы. Как ранее писал РБК, популяризация государственной и муниципальной службы у молодежи обсуждалась в качестве отдельного федпроекта (в проекте паспорта отдельного такого федпроекта нет).

Второй федеральный проект, вошедший в проект паспорта, — «Образование для рынка труда». В его рамках предполагается довести уровень трудоустройства выпускников высшего образования до 77% в первый год выпуска и до 81,4% во второй, рейтинговать образовательные учреждения по уровню трудоустройства и зарплатам, совершенствовать систему центров карьеры в вузах, готовить преподавателей для востребованных «профессий будущего» (в частности, планируется подготовка 18 тыс. преподавателей в сфере искусственного интеллекта), стимулировать повышение квалификации на предприятиях ОПК. Кроме того, поставлены цели и по конкретным компаниям: например, число выпускников кластерных программ, готовящих работников для высокотехнологичных производств «Росатома», к 2030 году должно превысить 23 тыс. человек.

Третий федеральный проект — «Активные меры содействия занятости». Им запланирована переквалификация 250 тыс. человек ежегодно, а также оборудование 8,3 тыс. рабочих мест в год для инвалидов, включая инвалидов специальной военной операции. В рамках федпроекта также планируется оказывать методическую поддержку миграционных центров и снижение нелегальной занятости, субсидировать наем «отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы», развивать молодежное предпринимательство в приоритетных отраслях. Из проекта паспорта следует, что власти проведут анализ особенностей незанятого населения в трудоспособном возрасте и предложат решения по вовлечению их на рынок труда.

Четвертый федпроект — это «Человек труда». Основные его задачи — повышение доли граждан, считающих рабочие профессии престижными, с 61% в 2025 году до 73% в 2030-м. Для этого планируется проводить ярмарки трудоустройства, фестивали профессий, программы по профессиональной ориентации молодежи.

Вопрос мигрантов

На сегодняшний момент паспорт нацпроекта «Кадры» не дает понимания того, как решать вопрос с мигрантами, говорит сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Кроме того, формулировки мер достаточно общие и не всегда позволяют сделать выводы об их потенциальной эффективности. «Меры называются, но не расшифровываются. Дьявол в деталях, и что там внутри — пока непонятно. Соответственно, сложно оценить, хватит ли этих мер, чтобы закрыть многомиллионный дефицит рабочей силы», — сказал он в разговоре с РБК.

Кроме того, меры долгосрочные, а кадры требуются сейчас — по оценке «Деловой России», уже сегодня экономике не хватает порядка 2,5 млн рабочих рук, добавляет эксперт. «Если они будут набираться из мигрантов, надо понять, какая будет политика — если нынешняя, то этого не хватит, чтобы закрыть потребность, если измененная — то как именно?» — продолжает Данилов-Данильян.

Как ранее писал РБК, власти обсуждали создание отдельного федерального проекта по «повышению управляемости найма» мигрантов. По всей видимости, эту «острую тему» решили пока не трогать, отмечает собеседник РБК, знакомый с ходом работы над нацпроектом.

Миграционный приток рабочей силы в Россию после 2022 года так и не смог восстановиться до доковидного уровня, констатировали в РАНХиГС. В 2023 году число иностранных трудовых мигрантов на российском рынке труда составило около 3,5 млн человек — это почти на 1 млн ниже допандемийного показателя 2019 года. Нелегальных мигрантов в России около 630 тыс., согласно оценке МВД.