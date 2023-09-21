Голикова допустила сокращение числа самых необходимых работников на 30%

Речь идет о сотрудниках 30—39 лет, это самая востребованная и квалифицированная категория, отметила Татьяна Голикова. При этом увеличивается число более молодых и более возрастных людей

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В России складывается дисбаланс, связанный с сокращением числа работников в возрасте 30–39 лет, снижение может достигнуть 30%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Нас пугает вот этот дисбаланс, который у нас в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30–39 лет. Это самый востребованный персонал, он самый готовый к изменениям, к восприятию нового, высококвалифицированный. Но <...> их количество сокращается в ближайшее время на 30%», — пояснила вице-премьер. Она добавила, что растет количество молодых, в частности в возрасте 15–19 лет, и более возрастных граждан.

С учетом демографических показателей потребность в кадрах на российском рынке труда будет расти, предупредила она. Голикова добавила, что власти должны будут пересмотреть подходы к прогнозированию и к подготовке кадров «на уровне среднего специального образования, высшего образования, даже в каком-то смысле профориентации в школе средней и дополнительного образования».

Число трудящихся россиян в возрасте до 35 лет за год с декабря 2021-го по декабрь 2022 года сократилось на 1,33 млн человек, подсчитала FinExpertiza на основании данных Росстата. Такое же сокращение по масштабам численности работников в возрасте до 35 лет было лишь по итогам пандемийного 2020 года, когда оно достигало 1,34 млн человек. При этом число таких работников сократилось среди женщин сильнее, чем у мужчин.