МВД оценило количество нелегальных мигрантов в России

В 2023-м в России было около 3,5 млн легальных трудовых мигрантов, на незаконных основаниях в стране были 630 тыс. человек, считает МВД. Эксперты отмечали, что оценки сильно разнятся и результат зависит от методики подсчета

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В России находятся 630 тыс. нелегальных мигрантов, оценивает МВД. Статистику озвучили представители ведомства в ходе совещания правительственной комиссии по миграционной политике под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

На легальных основаниях в России в прошлом году находились не более 3,5 млн иностранных граждан, приехавших по трудовым основаниям. Большинство из них — уроженцы Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова рассказала РБК полгода назад, что при оценке количества незаконных мигрантов многое зависит от методики подсчета. Если у человека заканчивается разрешение на пребывание и он вовремя не успел оформить документы, такой человек уже считается нарушителем.

«Именно таких правонарушений за мигрантами числится очень много — не серьезных криминальных действий, а именно нарушений сроков подготовки тех или иных разрешительных документов», — сказала она. В последние годы преобладает мнение, что нелегальных мигрантов в России около 3-4 млн, добавила тогда Храмова.

МВД предлагало ведомствам объединиться для противодействия нелегальной миграции в России. «Все ведомства, которые работают на данном направлении, они действительно активизировались. <...> Вместе с тем даже отдельные противоправные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют к повышению уровня межнациональной напряженности», — сказал министр Владимир Колокольцев.

Вопросы ужесточения миграционной политики активно обсуждаются властями с марта этого года после теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек. Подозреваемыми стали граждане Таджикистана.