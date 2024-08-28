Власти предложили усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми

Минэкономики предложило расширить перечень оснований, по которым контрольные органы могут назначать выездные проверки, узнал РБК. Инициативы касаются в том числе зарплат «в конвертах» и перевода сотрудников в самозанятые

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минэкономразвития предложило расширить перечень индикаторов риска, сигнализирующих о возможных нарушениях обязательных требований в сфере трудового права. Соответствующие предложения «заинтересованных федеральных органов исполнительной власти» сведены в письме директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александра Вдовина на имя заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве Михаила Прядильникова (документ, датированный 20 августа, есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник).

К перечню предлагается добавить в том числе новые критерии, которые могут указывать на использование работодателем практики серых зарплат, а также самозанятых (то есть плательщиков налога на профессиональный доход в 4 или 6%) в качестве фактических работников, следует из письма.

В настоящее время действительно обсуждаются новые варианты индикаторов риска, связанные с выплатой зарплаты ниже МРОТ, подменой трудовых отношений договорами с самозанятыми и необоснованным снижением заработной платы медицинским работникам, подтвердили РБК в Роструде.

Зачем нужны индикаторы риска

Индикаторы риска — «важнейший» инструмент риск-ориентированного подхода, подчеркивают в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего реформу контрольно-надзорной деятельности. «Сам по себе индикатор нарушением не является, но указывает контрольно-надзорному органу на высокую вероятность нарушения, которую надо проверить», — указали там.

«Риск-ориентированный подход смещает вектор контроля с наказаний за нарушения на их профилактику. При этом надзор за соблюдением обязательных требований не ослабевает, а предприниматели могут сконцентрироваться на своей деятельности, не отвлекаясь на коммуникации с контрольными органами», — сообщили РБК в Минэкономразвития. По данным министерства, эффективность таких надзорных мероприятий составляет около 90%. (Такова доля проверок, заканчивающихся выявлением нарушения.)

Предполагается, что предложения будут рассмотрены в рамках работы подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций органов исполнительной власти, которая функционирует при правительственной комиссии по осуществлению административной реформы. В эту подкомиссию входят в том числе представители ведущих деловых объединений. Вопрос находится на рассмотрении рабочей группы, подтвердил РБК Михаил Прядильников, не раскрыв деталей.

Разработчиком указанных индикаторов риска является Минтруд, сообщили в Минэкономразвития. А Минэкономики «в рамках методологического сопровождения контрольной (надзорной) деятельности рассматривает и согласовывает их».

На данный момент предложенные Минтрудом индикаторы находятся на согласовании в Минэкономразвития, указали в аппарате Григоренко. Только после обсуждения с экспертами Минэкономразвития, Минтруда и в рабочих группах при Аналитическом центре при правительстве, а также публичного обсуждения индикаторы будут утверждены приказом Минтруда и зарегистрированы в Минюсте, уточнили в Роструде. До этого момента обсуждаемые индикаторы могут быть «значительно скорректированы», подчеркнули там.

В чем суть предложений

Минэкономразвития считает целесообразным расширить перечень индикаторов риска в сфере трудового права, установленных приказом Минтруда от 2021 года, следует из письма. Под индикатором риска в законодательстве понимается соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые «сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют об [их] наличии».

На критерии из этого приказа Минтруда ориентируется государственная инспекция труда (территориальный орган Роструда) при принятии решения о проведении внеплановой проверки, которая должна подтвердить или опровергнуть факт нарушения законодательства.

Согласно предложениям Минэкономразвития, перечень индикаторов может быть дополнен следующими четырьмя пунктами:

начисление работодателем зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ; в 2024 году — 19 242 руб. — РБК) 60 и более работникам, при том что их доля составляет 50% штата и выше;

неснижение численности работников при сокращении фонда оплаты труда на 80% и более за квартал (при численности работников от 15 человек);

взаимодействие организации или индивидуального предпринимателя (ИП) более чем с 35 самозанятыми с их среднемесячным доходом от указанной организации/ИП более 35 тыс. руб. и продолжительностью работы более трех месяцев. Дополнительным условием предлагается установить долю доходов от данной организации/ИП в доходах самозанятого на уровне 90% и выше;

снижение зарплаты у 25% и более работников медицинской организации (врачей, медработников с высшим образованием, среднего и младшего медперсонала).

В настоящий момент действует мораторий на проведение внеплановых проверок, напоминает юрист Orchards Александра Мурашова. Однако объекты, в отношении которых выявлены идентификаторы риска, являются исключением. «В этом случае при согласовании с органом прокуратуры при выявлении идентификатора риска проверка может быть проведена», — пояснила эксперт.

Что касается медицинских работников, еще по майским указам 2012 года их зарплата к 2018 году должна была быть доведена до двукратного размера средней зарплаты в регионе (для врачей) или до 100% средней зарплаты (для среднего и младшего медперсонала). Но три четверти врачей и медицинских работников признавали в 2023 году, что их зарплата не достигла целевых уровней. Даже по официальным данным Росстата за первое полугодие 2024 года в целом по стране средняя зарплата врачей достигла только 190% общероссийской средней зарплаты. Только в 21 регионе она составила целевые 200% или более.

О каких рисках налоговой оптимизации идет речь

В последние годы количество критериев риска сокращалось, а на информацию о нарушениях, поступающих в Роструд, ведомство реагировало в основном предостережениями, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Сейчас мы видим другую картину, связанную с проблемой уклонения от уплаты налогов, в частности посредством зарплат «в конвертах», а также фатальным увеличением количества самозанятых, от которого страдает как федеральный бюджет, так и бюджеты внебюджетных фондов», — отмечает эксперт. По данным ФНС на 1 июля, в России насчитывается уже 10,4 млн самозанятых.

По словам Сафонова, предложения властей — это попытка ввести в перечень контроля службы занятости случаи, когда работодатель начинает переквалифицировать трудовые отношения в самозанятость, а также использовать незаконные схемы налоговой оптимизации. После того как министерство получит экспертизу рабочей группы, инициатива будет направлена на согласование в другие федеральные органы власти, уточняет Сафонов.

Налоговые органы в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минтруда от 2 февраля 2024 года, формируют список юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании условий, заданных Рострудом, и передают его в межведомственные комиссии и территориальные органы Роструда, сообщили РБК в пресс-службе ФНС. Вопрос по использованию переданной информации входит в компетенцию Роструда, добавили там.

РБК направил запрос в Роструд и Министерство труда и социальной защиты.

В России сохраняются «лазейки по неуплате НДФЛ», говорил в марте статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов. По-прежнему довольно широко распространены зарплаты «в конвертах», когда в дополнение к небольшой официальной зарплате, с которой уплачиваются налоги, работникам выплачивается часть зарплаты наличными, поясняли тогда эксперты. В 2023 году зарплаты и смешанные доходы, не наблюдаемые прямой статистикой (по сути, этот показатель — оценка серых зарплат), составили 12,8 трлн руб., или 7,4% ВВП, следует из данных Росстата. При этом этот показатель по отношению к ВВП неуклонно снижается: в 2021 году он составлял 8,7%, в 2023 году — 7,5%.

Кроме того, Роструд и ФНС уже длительное время осуществляют совместные мероприятия по выявлению подмены трудовых отношений деятельностью самозанятых и, соответственно, налоговой оптимизации, говорит Мурашова. «Для этого анализируются данные, поступающие от плательщиков налога, сопоставляемые с данными бывших работодателей, динамика страховых выплат, среднесписочная численность показателей среднеотраслевой налоговой нагрузки, история трудоустройств самозанятого, источники и суммы его доходов», — отметила она.

В 2022 году ФНС предупреждала, что нельзя подменять трудовые отношения работодателя и работника фиктивным договором с самозанятым в целях налоговой экономии. Такая экономия возможна, поскольку по закону компании могут заключать с самозанятыми договоры гражданско-правового характера (ГПХ), в этом случае не нужно платить за работника-предпринимателя НДФЛ и страховые взносы. Если контрольные органы обнаружат подмену, то договоры с самозанятыми переквалифицируют в трудовые и компаниям придется доначислить в бюджет НДФЛ и взносы, а также заплатить штрафы.

Также в регионах работают комиссии по противодействию теневой занятости, которым ФНС передает информацию об организациях, взаимодействующих более чем с десятью самозанятыми, среднемесячный доход которых превышает 20 тыс. руб., а средняя продолжительность работы с указанными организациями — три месяца, указала Мурашова. В 2022 году в России было выявлено свыше 663 тыс. человек, занятых в теневом секторе.

Добросовестный бизнес относится спокойно к потенциальному расширению индикаторов риска, а для недобросовестного оно действительно может быть болезненным, особенно если контроль будет организован должным образом, говорит заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. По его словам, эта инициатива является следствием жалоб честного бизнеса на недобросовестную конкуренцию, возникающую в случае, когда конкуренты платят зарплаты «в конвертах» и переводят трудовые отношения в самозанятость. При этом, по его словам, эта проблема не является массовой и бывших наемных работников среди них не более 5%. Расширение индикаторов направлено скорее на предотвращение рисков, которые могут реализоваться, резюмировал Данилов-Данильян.