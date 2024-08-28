 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Власти предложили усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Минэкономики предложило расширить перечень оснований, по которым контрольные органы могут назначать выездные проверки, узнал РБК. Инициативы касаются в том числе зарплат «в конвертах» и перевода сотрудников в самозанятые
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минэкономразвития предложило расширить перечень индикаторов риска, сигнализирующих о возможных нарушениях обязательных требований в сфере трудового права. Соответствующие предложения «заинтересованных федеральных органов исполнительной власти» сведены в письме директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александра Вдовина на имя заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве Михаила Прядильникова (документ, датированный 20 августа, есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник).

К перечню предлагается добавить в том числе новые критерии, которые могут указывать на использование работодателем практики серых зарплат, а также самозанятых (то есть плательщиков налога на профессиональный доход в 4 или 6%) в качестве фактических работников, следует из письма.

В настоящее время действительно обсуждаются новые варианты индикаторов риска, связанные с выплатой зарплаты ниже МРОТ, подменой трудовых отношений договорами с самозанятыми и необоснованным снижением заработной платы медицинским работникам, подтвердили РБК в Роструде.

Зачем нужны индикаторы риска

Индикаторы риска — «важнейший» инструмент риск-ориентированного подхода, подчеркивают в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего реформу контрольно-надзорной деятельности. «Сам по себе индикатор нарушением не является, но указывает контрольно-надзорному органу на высокую вероятность нарушения, которую надо проверить», — указали там.

«Риск-ориентированный подход смещает вектор контроля с наказаний за нарушения на их профилактику. При этом надзор за соблюдением обязательных требований не ослабевает, а предприниматели могут сконцентрироваться на своей деятельности, не отвлекаясь на коммуникации с контрольными органами», — сообщили РБК в Минэкономразвития. По данным министерства, эффективность таких надзорных мероприятий составляет около 90%. (Такова доля проверок, заканчивающихся выявлением нарушения.)

Предполагается, что предложения будут рассмотрены в рамках работы подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций органов исполнительной власти, которая функционирует при правительственной комиссии по осуществлению административной реформы. В эту подкомиссию входят в том числе представители ведущих деловых объединений. Вопрос находится на рассмотрении рабочей группы, подтвердил РБК Михаил Прядильников, не раскрыв деталей.

Разработчиком указанных индикаторов риска является Минтруд, сообщили в Минэкономразвития. А Минэкономики «в рамках методологического сопровождения контрольной (надзорной) деятельности рассматривает и согласовывает их».

На данный момент предложенные Минтрудом индикаторы находятся на согласовании в Минэкономразвития, указали в аппарате Григоренко. Только после обсуждения с экспертами Минэкономразвития, Минтруда и в рабочих группах при Аналитическом центре при правительстве, а также публичного обсуждения индикаторы будут утверждены приказом Минтруда и зарегистрированы в Минюсте, уточнили в Роструде. До этого момента обсуждаемые индикаторы могут быть «значительно скорректированы», подчеркнули там.

Число предостережений бизнесу в общепите и пищевом производстве удвоилось
Экономика
Фото:Елена Афонина / ТАСС

В чем суть предложений

Минэкономразвития считает целесообразным расширить перечень индикаторов риска в сфере трудового права, установленных приказом Минтруда от 2021 года, следует из письма. Под индикатором риска в законодательстве понимается соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые «сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют об [их] наличии».

На критерии из этого приказа Минтруда ориентируется государственная инспекция труда (территориальный орган Роструда) при принятии решения о проведении внеплановой проверки, которая должна подтвердить или опровергнуть факт нарушения законодательства.

Согласно предложениям Минэкономразвития, перечень индикаторов может быть дополнен следующими четырьмя пунктами:

  • начисление работодателем зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ; в 2024 году — 19 242 руб. — РБК) 60 и более работникам, при том что их доля составляет 50% штата и выше;
  • неснижение численности работников при сокращении фонда оплаты труда на 80% и более за квартал (при численности работников от 15 человек);
  • взаимодействие организации или индивидуального предпринимателя (ИП) более чем с 35 самозанятыми с их среднемесячным доходом от указанной организации/ИП более 35 тыс. руб. и продолжительностью работы более трех месяцев. Дополнительным условием предлагается установить долю доходов от данной организации/ИП в доходах самозанятого на уровне 90% и выше;
  • снижение зарплаты у 25% и более работников медицинской организации (врачей, медработников с высшим образованием, среднего и младшего медперсонала).

В настоящий момент действует мораторий на проведение внеплановых проверок, напоминает юрист Orchards Александра Мурашова. Однако объекты, в отношении которых выявлены идентификаторы риска, являются исключением. «В этом случае при согласовании с органом прокуратуры при выявлении идентификатора риска проверка может быть проведена», — пояснила эксперт.

Что касается медицинских работников, еще по майским указам 2012 года их зарплата к 2018 году должна была быть доведена до двукратного размера средней зарплаты в регионе (для врачей) или до 100% средней зарплаты (для среднего и младшего медперсонала). Но три четверти врачей и медицинских работников признавали в 2023 году, что их зарплата не достигла целевых уровней. Даже по официальным данным Росстата за первое полугодие 2024 года в целом по стране средняя зарплата врачей достигла только 190% общероссийской средней зарплаты. Только в 21 регионе она составила целевые 200% или более.

О каких рисках налоговой оптимизации идет речь

В последние годы количество критериев риска сокращалось, а на информацию о нарушениях, поступающих в Роструд, ведомство реагировало в основном предостережениями, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Сейчас мы видим другую картину, связанную с проблемой уклонения от уплаты налогов, в частности посредством зарплат «в конвертах», а также фатальным увеличением количества самозанятых, от которого страдает как федеральный бюджет, так и бюджеты внебюджетных фондов», — отмечает эксперт. По данным ФНС на 1 июля, в России насчитывается уже 10,4 млн самозанятых.

ФНС описала признаки нелегальных схем с участием самозанятых
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

По словам Сафонова, предложения властей — это попытка ввести в перечень контроля службы занятости случаи, когда работодатель начинает переквалифицировать трудовые отношения в самозанятость, а также использовать незаконные схемы налоговой оптимизации. После того как министерство получит экспертизу рабочей группы, инициатива будет направлена на согласование в другие федеральные органы власти, уточняет Сафонов.

Налоговые органы в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минтруда от 2 февраля 2024 года, формируют список юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании условий, заданных Рострудом, и передают его в межведомственные комиссии и территориальные органы Роструда, сообщили РБК в пресс-службе ФНС. Вопрос по использованию переданной информации входит в компетенцию Роструда, добавили там.

РБК направил запрос в Роструд и Министерство труда и социальной защиты.

В России сохраняются «лазейки по неуплате НДФЛ», говорил в марте статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов. По-прежнему довольно широко распространены зарплаты «в конвертах», когда в дополнение к небольшой официальной зарплате, с которой уплачиваются налоги, работникам выплачивается часть зарплаты наличными, поясняли тогда эксперты. В 2023 году зарплаты и смешанные доходы, не наблюдаемые прямой статистикой (по сути, этот показатель — оценка серых зарплат), составили 12,8 трлн руб., или 7,4% ВВП, следует из данных Росстата. При этом этот показатель по отношению к ВВП неуклонно снижается: в 2021 году он составлял 8,7%, в 2023 году — 7,5%.

Счетная палата проверит эффективность налогового режима для самозанятых
Экономика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Кроме того, Роструд и ФНС уже длительное время осуществляют совместные мероприятия по выявлению подмены трудовых отношений деятельностью самозанятых и, соответственно, налоговой оптимизации, говорит Мурашова. «Для этого анализируются данные, поступающие от плательщиков налога, сопоставляемые с данными бывших работодателей, динамика страховых выплат, среднесписочная численность показателей среднеотраслевой налоговой нагрузки, история трудоустройств самозанятого, источники и суммы его доходов», — отметила она.

В 2022 году ФНС предупреждала, что нельзя подменять трудовые отношения работодателя и работника фиктивным договором с самозанятым в целях налоговой экономии. Такая экономия возможна, поскольку по закону компании могут заключать с самозанятыми договоры гражданско-правового характера (ГПХ), в этом случае не нужно платить за работника-предпринимателя НДФЛ и страховые взносы. Если контрольные органы обнаружат подмену, то договоры с самозанятыми переквалифицируют в трудовые и компаниям придется доначислить в бюджет НДФЛ и взносы, а также заплатить штрафы.

Также в регионах работают комиссии по противодействию теневой занятости, которым ФНС передает информацию об организациях, взаимодействующих более чем с десятью самозанятыми, среднемесячный доход которых превышает 20 тыс. руб., а средняя продолжительность работы с указанными организациями — три месяца, указала Мурашова. В 2022 году в России было выявлено свыше 663 тыс. человек, занятых в теневом секторе.

Добросовестный бизнес относится спокойно к потенциальному расширению индикаторов риска, а для недобросовестного оно действительно может быть болезненным, особенно если контроль будет организован должным образом, говорит заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. По его словам, эта инициатива является следствием жалоб честного бизнеса на недобросовестную конкуренцию, возникающую в случае, когда конкуренты платят зарплаты «в конвертах» и переводят трудовые отношения в самозанятость. При этом, по его словам, эта проблема не является массовой и бывших наемных работников среди них не более 5%. Расширение индикаторов направлено скорее на предотвращение рисков, которые могут реализоваться, резюмировал Данилов-Данильян.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
При участии
Иван Ткачёв
Экономика рынок труда налоги Минэкономразвития контрольный орган
Материалы по теме
ЦБ призвал банки тщательнее выявлять расчеты с теневым бизнесом
Финансы
В Минэке увидели плюсы для работников от сокращения теневой занятости
Экономика
Счетная палата проверит эффективность налогового режима для самозанятых
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 102,29 (-0,2) Инвестиции, 27 авг, 17:46 Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 91,48 (-0,29) Инвестиции, 27 авг, 17:46
WSJ рассказала о предложении Макрона на ланче с Дуровым в 2018 годуПолитика, 08:33
Семьеведение и строевые приемы: что изменится в школах с 1 сентябряПолитика, 08:30
В Госдуме напомнили о штрафах за высадку инвалидов из транспортаОбщество, 08:29
Как работодатели в России борются с «тихими отпусками»Pro, 08:24
«Ъ» узнал о попытках операторов справиться с замедлением YouTubeТехнологии и медиа, 08:13
Украинские дроны атаковали белгородское село Новостроевка-ПерваяПолитика, 08:04
Промышленность предложила перенести конкурс на модернизацию ТЭС на годБизнес, 08:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В вузах России рассказали о росте популярности «винных специальностей»Вино, 07:47
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:45
В аэропорту Казани временно ограничили полетыОбщество, 07:43
Почему денежный рынок хорошая инвестиционная идея при росте ставкиРБК и Солид Брокер, 07:39
Над Курской областью сбили украинскую ракетуПолитика, 07:31
Стала известна сумма, полученная фигурантами дела о бронежилетахПолитика, 07:28
Два члена команды Трампа устроили перепалку с сотрудником кладбищаПолитика, 07:22