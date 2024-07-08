Минтруд спрогнозировал снижение спроса на начальников в России

К 2029 году число занятых на руководящих должностях снизится более чем на полмиллиона человек, предварительно оценили в Минтруде. Сокращение также ожидается среди сельхозработников и специалистов, готовящих документы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Министерство труда и социальной защиты оценило, как изменится профессионально-квалификационная структура занятых на российском рынке труда к 2029 году. Предварительные расчеты ведомства содержатся в проекте нацпроекта «Кадры», который демонстрировался в июне на одном из межведомственных совещаний под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой (документ есть у РБК, его подлинность подтвердили два участника той встречи).

По прогнозу министерства, в ближайшие годы сильнее всего снизится потребность в сотрудниках категории «руководители» — их станет меньше на 533 тыс. человек. В то же время необходимость в «специалистах высшей квалификации», напротив, возрастет — на 1,395 млн человек.

Для восполнения потребностей рынка труда нацпроект предполагает в том числе развитие целевого набора мигрантов, повышение занятости инвалидов и ветеранов боевых действий, развитие системы стажировок и практик. Общая потребность в кадрах к 2030 году возрастет до 73,6 млн (на 2,46 млн человек), следует из предварительной оценки (такую оценку министр труда Антон Котяков уже озвучивал).

Работа над прогнозом еще идет, для объективного понимания потребности в специалистах разного уровня квалификации необходимо дождаться ее завершения, заявили РБК в Минтруде. Не утверждена и структура национального проекта «Кадры» — его наполнение сейчас прорабатывается, отмечают в ведомстве.

РБК направил запрос в аппарат Татьяны Голиковой.

Какие работники станут менее востребованы

Поручение разработать методику прогнозирования потребности экономики в кадрах дал президент Владимир Путин в конце 2023 года. Предполагается, что с 2025 года на ее основе правительство будет ежегодно готовить пятилетний прогноз рынка труда. «Речь идет о понимании, сколько кого нам нужно будет в экономике. Сколько технологов, строителей, конструкторов, педагогов, социальных работников и так далее», — отмечал президент.

Прогноз должен охватить не только виды экономической деятельности, но и профессионально-квалификационные группы, заявляла Голикова. «Это позволит более точно установить контрольные цифры приема в системе среднего специального и высшего образования, а также истинные кадровые запросы экономики, в том числе экономики регионов», — поясняла вице-премьер.

Работа над прогнозом предусматривает шесть этапов, сообщили в Минтруде. На первом этапе на основе макроэкономических параметров оценивается общая кадровая потребность производственного сектора, на втором — такая оценка проводится в непроизводственном секторе, но уже на базе демографического прогноза. Третий шаг — определение общей потребности в кадрах на уровне регионов. На четвертом этапе аккумулируются данные работодателей. На основе полученных сведений и данных Росстата определяется замещающая региональная кадровая потребность. Только после этого на основе всех полученных данных будет подготовлен проект прогноза профессионально-квалификационной структуры общей и замещающей потребности в кадрах. Кроме того, в прогнозе будут учтены изменения, связанные с реализацией документов стратегического планирования, сообщили в ведомстве.

Минтруд произвел апробационный расчет и предварительно оценил, как изменится профессионально-квалификационная структура российского рынка труда к 2029 году по сравнению с 2022-м. Основные выводы таковы:

Потребность в руководителях снизится на 533,2 тыс. человек.

Наиболее значительное снижение числа занятых на руководящих должностях к 2029 году ожидается в сфере оптовой торговли и ремонта — почти на 200 тыс. человек. В обрабатывающих производствах число руководителей сократится примерно на 100 тыс., в строительстве — на 79 тыс. человек.

Значительное снижение кадровой потребности будет наблюдаться в категории сотрудников, «занятых подготовкой документации» (на 200 тыс. человек) и «квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства» — на 99,4 тыс. человек.

Снижение потребности в руководителях отвечает трендам построения горизонтальных карьер и профессиональной мобильности работников, в том числе постоянному повышению квалификации через обучение (life-long learning), говорит руководитель направления «карьера и навыки» в hh.ru Марина Дорохова. «Фокус на развитие компетенций сотрудников снижает потребность компаний в строгих иерархических оргструктурах и, соответственно, требуется меньше управленческих ролей», — полагает она.

С другой стороны, снижение потребности в работниках административных функций (связанных с документооборотом) и квалифицированных кадрах в агросекторе напрямую следует из технологических трендов, указывает Дорохова. «В первом случае — с массовым внедрением электронного документооборота, во втором — с развитием беспилотной сельхозтехники (дронов, комбайнов) и автоматизации сельскохозяйственных производств», — объясняет она.

Обозначенная Минтрудом тенденция в основном связана с цифровизацией, развитием и внедрением новых технологий в производственные процессы, полагает руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Например, в торговле на смену продавцам и кассирам приходят терминалы и возможность оплаты по биометрии, активно развивается e-commerce.

«При высвобождении персонала сокращается и потребность в руководителях, приоритеты смещаются со сферы управления людьми на сферу управления технологическими процессами», — отмечает эксперт.

В каких работниках потребность вырастет

В большинстве категорий занятых, включенных Минтрудом в проект прогноза, потребность в кадрах возрастет. Наибольший рост востребованности ожидается по следующим работникам:

Специалисты высшей квалификации — на 1,39 млн человек.

Растущий запрос на них предъявит большинство сфер, следует из прогноза. Наиболее сильно в высококвалифицированных специалистах будут нуждаться отрасли финансов, IT, научно-технической деятельности, торговли, операций с недвижимостью. Единственной сферой, где в 2029 году сократится потребность в специалистах высшей квалификации, будет государственное управление и военная безопасность, но снижение будет небольшим и не превысит 10 тыс. человек.

Квалифицированные рабочие промышленности и строительства — на 859,6 тыс. человек.

Речь идет в первую очередь о занятых в строительстве (+304 тыс. человек), рабочих металлообрабатывающих и машиностроительных производств (+296 тыс.), а также электроэнергетики и электроники (+133 тыс.), указано в прогнозе.

Специалисты средней квалификации — на 502,3 тыс. человек.

Наибольший запрос на них предъявят строительство, торговля, здравоохранение, следует из прогноза.

Операторы установок и машин — на 499,3 тыс. человек.

Они понадобятся в первую очередь в сферах транспортировки и хранения, а также административной деятельности.

Российский рынок труда уже столкнулся с критическим дефицитом трудовых ресурсов, констатирует губернатор Новгородской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «социальная политика» Андрей Никитин. «Один из основных факторов этого — активное наращивание производственных мощностей (гособоронзаказ, импортозамещение), что потребовало увеличения числа трудовых ресурсов», — отмечает он.

Прогноз Минтруда должен стать основой для распределения контрольных цифр приема в учебные заведения, напоминает Никитин. «Это позволит более точно определять направления подготовки под потребность рынка труда, изменить структуру приема абитуриентов, увеличив процент приема на технические специальности. Работа в этом направлении уже ведется», — констатирует он.

Действующая система подготовки специалистов не оптимальна с точки зрения удовлетворения потребностей экономики, писали недавно эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). На период до 2035 года избыток специалистов с высшим образованием в экономике составит 2,7 млн человек (220 тыс. в год в среднем), а нехватка работников со средним профессиональным образованием — 3,6 млн человек (300 тыс. в год), оценивали они.