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Глава Total заявил, что ЕС пока поддерживает импорт СПГ из России

Глава Total Патрик Пуянне: ЕС пока поддерживает импорт СПГ из России
Преждем чем прекратить импортировать СПГ из России необходимо найти альтернативный источник поставок. Патрик Пуянне предположил, что им могут стать США

Власти стран Евросоюза согласны продолжать импорт СПГ из России, несмотря на давление США. Об этом в интервью Le Journal du dimanche заявил глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне.

Пуянне рассказал, что у Total есть двадцатилетний контракт с Россией. И если компаний прекратит брать у России газ, за него все равно придется платить.

«В тот день, когда европейцы решат ввести санкции против российского газа, мы сможем сослаться на «форс-мажорную оговорку» и остановить производство в одночасье. На данный момент ЕС говорит нам продолжать, несмотря на давление Америки», — заявил Пуянне.

За прошедший год ЕС импортировал 15 млн тонн СПГ из России — это шестая часть от общих потребностей содружества в 100 млн тонн. Как заявил Пуянне, трудно объяснить французским или немецким потребителям, почему им не будет хватать газа следующей зимой, если компания самовольно прекратит поставки.

Прежде чем отказаться от импорта газа из России, ему нужно найти замену. Пуянне предположил, что замена будет найдена в США.

В конце января Пуянне предсказал Европе в этом году напряженную ситуации с газом, потому что странам придется пополнять свои запасы без российских поставок. По его словам, европейские страны в 2023 году получат из России меньше газа, чем в прошлом, и им придется массово импортировать СПГ. Тогда Пуянне предложил диверсифицировать поставщиков энергии за счет долгосрочных контрактов.

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Сокращение поставок газа из России в Европу произошло на фоне западных санкций из-за военной операции, снижения прокачки со стороны «Газпрома» из-за технических проблем с газотурбинными двигателями и взрывов на «Северных потоках». В итоге цены на газ в ЕС в прошлом году достигали рекордных значений, поднимаясь выше $3000 за 1 тыс. куб. м.

Европейские страны ввели потолок цен на газ, а также увеличили закупки сжиженного природного газа в США, Катаре и других государствах. По итогам 2022 года ЕС стал главным покупателем СПГ, обойдя прежних лидеров — Китай, Японию и Южную Корею. Агентство Bloomberg писало, что в условиях отказа от российского топлива высокие цены на газ в Европе сохранятся до 2030 года.

Теги
Total Евросоюз газ СПГ
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