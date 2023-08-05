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Россия в июле стала вторым по объемам поставщиком газа в Испанию

Enagas: Россия в июле стала вторым по объемам поставщиком газа в Испанию
Фото: David Zorrakino / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: David Zorrakino / Keystone Press Agency / Global Look Press

В июле Россия стала вторым по объемам поставщиком газа в Испанию, сообщает энергетическая компания Enagas.

Россия поставила сжиженного газа на 8,764 гигаватт.час (ГВт.ч), что составило 27,6% от всех июльских поставок этого ресурса в страну. По сравнению с июлем 2022 года Мадрид стал закупать на 2 тыс. ГВТ.ч больше. Всего за период с августа 2022-го по июль 2023 года Россия поставила Испании 75,5 тыс. ГВт.ч.

Главным поставщиком газа стал Алжир, его доля составила 28,7% от общей суммы всего приобретенного СПГ за месяц.

По итогам июня Россия занимала первое место по объемам поставок СПГ Испании. За июль страна импортировала 7673 гигаватт.час газа, что составило более четверти общего объема закупок.

В середине июня глава TotalEnergies Патрик Пуянне говорил, что европейские страны согласны продолжать закупать СПГ у России, несмотря на давление со стороны США. Он отметил, что за 2022 год Евросоюз импортировал 15 млн т СПГ из России, что является шестой частью от общих потребностей стран, входящих в альянс, в 100 млн т.

Страны Евросоюза ввели потолок цен на газ в декабре и увеличили закупки этого ресурса в Катаре, США и других государствах. По итогам прошлого года ЕС стал главным покупателем СПГ, обойдя прежних лидеров — Китай, Японию и Южную Корею. На фоне санкций Евросоюза, наложенных на Россию из-за начала военной операции на Украине, поставки российского газа в Европу сократились. При этом цены на газ в ЕС в 2022 году достигали рекордных значений, поднимаясь выше $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

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