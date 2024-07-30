Россияне стали больше думать о здоровом питании

За пять лет увеличилась доля как мужчин, так и женщин, ограничивающих сахар и выбирающих продукты для снижения веса, свидетельствуют данные Росстата. Тем не менее женщины чаще следят за качеством рациона, чем мужчины

Фото: Андрей Любимов / РБК

Россияне стали уделять больше внимания качеству своего питания: за прошедшие пять лет выросла доля тех, кто выбирает продукты с пониженным содержанием сахара и в целом считает важным формировать рацион, способствующий снижению веса. Об этом свидетельствуют результаты выборочного наблюдения рациона питания населения за 2023 год, опубликованные Росстатом (РБК изучил эти данные). Выборочное наблюдение рациона питания проводится раз в пять лет, предыдущий такой опрос проводился в 2018 году.

Другие данные Росстата, содержащиеся в бюллетене по проблемам бедности, показали снижение калорийности рациона малоимущих семей до минимума по крайней мере с 2010 года. Впрочем, однозначно интерпретировать эти данные нельзя, так как малоимущие домохозяйства, в частности, сократили потребление хлеба и сахара, но зато стали есть больше мяса и овощей.

Женщинам важнее питаться правильно

Данные раздела «Внимание к здоровому питанию» демонстрируют, что женщины гораздо чаще (по некоторым аспектам — в два раза чаще) мужчин беспокоятся за качество своего рациона. Так, считают важным (сумма ответов «Очень важно» и «Довольно важно»):

умеренное использование поваренной соли — около 68% женщин и 45% мужчин;

выбор продуктов с пониженным содержанием жиров — 61% женщин и 35% мужчин;

выбор рациона с пониженным содержанием сахара — 60% женщин и 36% мужчин;

употребление достаточного количества овощей и фруктов — 76,5% женщин и 51% мужчин;

достаточное количество клетчатки (содержится в продуктах растительного происхождения) — 55% женщин и 33,5% мужчин.

Кроме того, женщины чаще мужчин заботятся о разнообразии рациона (это считают важным 72% женщин против 58% мужчин) и выборе продуктов для похудения или поддержания здорового веса (45% женщин и 23% мужчин).

Треть всех респондентов старше 14 лет (32%) при выборе продуктов всегда или почти всегда ориентируются на информацию с этикеток, еще примерно столько же (34,5%) не обращают внимания на этикетки. 29% заявили, что обращают на них внимание, но данные там бывает сложно разобрать. Главными источниками информации о здоровом питании у россиян являются специальные выпуски теле- и радиопередач, а также специализированные сайты (так ответили 47%), СМИ и родственники/знакомые (по 29%). 31% опрошенных сообщили, что особо не интересуются такой информацией.

«Сейчас есть тенденция на более правильное питание, мы начинаем читать этикетки, разбираемся. Очень много крупных торговых сетей делают у себя большие полки зожных продуктов», — отмечает диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, в больших супермаркетах представлены продукты без сахара, лактозы и глютена, мука разных видов, а значит, «на это есть спрос».

На повышение внимания к здоровому образу жизни положительно влияют государственные кампании, считает врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев. «Хорошо работают широкомасштабные кампании по пропаганде вреда курения и алкоголя», а правильное питание «идет прицепом», полагает он.

Как привычки здорового питания изменились за пять лет

В целом данные Росстата свидетельствуют о том, что с 2018 года россияне стали уделять больше внимания некоторым аспектам здорового питания.

И мужчины, и женщины стали больше следить за тем, чтобы употреблять продукты с пониженным содержанием сахара (36% мужчин и 60% женщин в 2023 году против 31 и 55% соответственно в 2018 году).

У обоих полов выросла доля тех, кому важно выбирать рацион для похудения или поддержания здорового веса (23% мужчин и 45% женщин против 18 и 39% соответственно пятью годами ранее).

Чуть больше стало тех, кому важно потреблять достаточное количество клетчатки (33,5% мужчин и 55% женщин, тогда как в 2018 году их доли составляли 32 и 51%).

Одновременно среди мужчин снизилась доля тех, кому важно разнообразие в питании, — с 63 до 58%, и тех, кто следит за достаточным потреблением фруктов и овощей, — с 54 до 51%.

Кроме того, как среди мужчин, так и среди женщин стало меньше тех, кому важно насыщать рацион достаточным количеством углеводов (хлеба, круп, риса и макаронных изделий). Если в 2018 году о важности этих продуктов в питании заявляли 47% мужчин и 52% женщин, то спустя пять лет доли снизились до 40 и 46,5% соответственно.

Также сократилась доля тех, кто следит за ежедневным потреблением как минимум двух порций молочных продуктов. В 2018 году о важности такого количества молочных продуктов в ежедневном рационе говорили 28% мужчин и 41,5% женщин. В 2023 году так считали уже 24% мужчин и 36% женщин.

Данные обследования Росстата не являются лонгитюдными (то есть изучают не одну и ту же группу домохозяйств. — РБК). Поэтому из года в год в обследование попадают разные населенные пункты и, соответственно, разные домохозяйства (общий охват — 45 тыс. домохозяйств). Это может влиять на итоговые результаты, хотя исследование является представительным в целом по России.

Как привычки питания влияют на продолжительность жизни

Связь между питанием и состоянием здоровья, продолжительностью жизни нельзя отрицать, однако на собираемых в России данных выделить влияние на продолжительность жизни конкретно пищевых привычек вряд ли возможно, говорит демограф Игорь Ефремов.

Продолжительность жизни мужчин в России традиционно значительно меньше, чем у женщин, сейчас разрыв составляет более десяти лет. В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин составила 68,04 года, а женщин — 78,74 года.

«По существующим выборочным исследованиям можно сделать вывод, что мужчины в России гораздо меньше следят за своим здоровьем, чем женщины. Это приводит к разному поведению во многих сферах, в том числе и в питании», — констатирует Ефремов. По его словам, если считать потребление алкоголя частью питания, то мужские привычки питания значительно сокращают их продолжительность жизни относительно женщин. Данные о потреблении алкоголя не входят в опубликованные результаты выборочного наблюдения за рационом питания населения, хотя соответствующие вопросы включены в опросник.

«Выделить влияние только потребления продуктов питания довольно сложно, поскольку распространенное среди женщин неправильное питание приводит к развитию хронических болезней, которые, в свою очередь, приводят к смерти в среднем в более старших возрастах, чем хронические болезни мужчин, вызванные курением и потреблением алкоголя», — отмечает демограф. Поэтому трудно сказать, как повлияло бы на смертность мужчин нездоровое питание по сравнению с женщинами, поскольку многие мужчины «попросту не доживают до смерти от причин, вызванных нездоровым питанием, так как конкурирующие причины смерти убивают их в более раннем возрасте».

По данным Минздрава, потребление алкоголя в России (в пересчете на человека в год) снизилось с 9,43 л этанола в 2018 году до 8,44 л в 2023 году.

Сейчас заболевания, которые раньше считались старческими, сильно «помолодели», что связано во многом с образом жизни, образом питания, говорит врач-диетолог Елена Соломатина. Кроме того, получили широкое распространение «обманки» — усилители вкуса, вкусоароматизаторы, красители, которые «позволяют обманывать наш мозг, и мозгу кажется, что он получает качественную еду», говорит она.

При этом мужчины, судя по данным Росстата, оптимистичнее оценивают состояние своего здоровья. В среднем по всем возрастным группам 54% мужчин в 2023 году назвали свое здоровье хорошим, 42% — удовлетворительным и только 4% — плохим. Женщины оценивают свое здоровье критичнее: как хорошее его оценили 44%, как удовлетворительное — 48%, как плохое — 7%.

Правильное питание помогает снижать риск заболеваний, напоминает диетолог Марият Мухина. «Балансировка рациона, включающая необходимый набор витаминов, минералов и других полезных веществ, может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и некоторых видов рака», — говорит она. На продолжительность жизни влияет, впрочем, не только правильное питание, но и целый комплекс факторов — экология, физическая нагрузка, генетические предрасположенности, вредные привычки, курение, алкоголь, добавляет Писарева.

Стали ли бедные есть меньше

Росстат в отдельном мониторинге также раскрыл данные о потреблении основных продуктов питания малоимущими домохозяйствами (под ними понимаются домохозяйства со среднедушевыми доходами ниже границы бедности). Так, в 2023 году энергетическая ценность их питания в расчете на одного потребителя в сутки оказалась на самом низком уровне как минимум с 2010 года и составила 1999,8 килокалорий (ккал). Ниже отметки 2 тыс. ккал показатель не опускался ни разу на всем рассматриваемом горизонте: в 2022 году он составлял 2054 ккал, а максимальный уровень 2100 ккал фиксировался в 2018 году.

В 2023 году малоимущие сократили потребление всех категорий питательных веществ, но сильнее всего — углеводов (их потребление снизилось на 4% по сравнению с 2022 годом и не превысило 270 г в день). Количество белков и жиров в рационе снизилось менее значительно — на 1–2% — до 61 и 70 г соответственно.

Среди отдельных продуктов питания малоимущие в 2023 году по сравнению с 2022-м урезали потребление хлеба (с почти 84 кг в год на человека до 79,9 кг), сахара (с 24 до 22,9 кг), а также молока (с 179,9 до 177,5 кг). В то же время они стали больше есть овощей и бахчевых (рост с 67,8 до 69,5 кг), а также мяса и мясных продуктов (с 66,3 до 67,3 кг). Потребление яиц и рыбы за год не изменилось.

На формирование продуктовой корзины в первую очередь влияет финансовая составляющая: на что есть деньги, то большинство и ест, считает Алексей Калинчев. «Например, в Южном федеральном округе очень много фруктов, ягод и овощей в рационе, потому что они там условно бесплатные: или на своем огороде растут, или у родственников, или очень недорого стоят на рынке. В Москве даже в сезон большинству фрукты и ягоды не по карману», — говорит он.

Однозначно трактовать изменения в калорийности и рационе малоимущих семей нельзя, предупреждают эксперты. Снижение общего потребления калорий среди малоимущих домохозяйств может говорить, с одной стороны, об экономических трудностях, а с другой — наоборот, о попытках модификации рациона в сторону более здорового, считает Мухина. Она напоминает, что, как правило, именно малоимущие семьи питаются более калорийными продуктами и вместо мяса, рыбы, фруктов и овощей употребляют больше картофеля, некачественных жиров и много углеводов. Они также зачастую расходуют мало энергии, не занимаются спортом.

Снижение калорийности питания не говорит о том, что оно стало здоровее, отмечает Писарева. «Например, нашему организму необходимы правильные жиры, которые содержатся в оливковом масле, орехах, авокадо, жирной рыбе. Когда мы говорим о здоровом образе жизни, надо учитывать не только калорийность, но и то, какие продукты входят в продуктовую корзину», — объясняет она.

Калории бывают разными, подтверждает Соломатина: «Бывают калории, которые дают много полезных веществ, даже если продукт очень высококалорийный, скажем, как орехи». «А есть калории пустые: если человек съел шоколадный батончик и мясо, скажем, с овощным гарниром, по калорийности это может быть одинаково, но по тому, как это все распределяется в организме, — совершенно разные вещи. После батончика человек очень быстро захочет есть, излишек энергии перейдет в жир, дальше накопленная жировая масса будет влиять на очень многие факторы и неблагоприятно скажется на здоровье и продолжительности жизни этого человека», — заключает она.