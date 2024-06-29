«Инфляция для бедных» разогнала «нормальный» доход россиян

Россиянам в среднем нужно ₽70 тыс. на каждого члена семьи, чтобы жить нормально, показал опрос НИУ ВШЭ. С прошлого лета эта сумма выросла на 11%. Эксперты связывают это с опережающим ростом «инфляции для бедных»

Фото: Андрей Любимов / РБК

По состоянию на первые месяцы 2024 года россиянам для нормальной жизни в среднем было достаточно дохода на уровне 70 тыс. руб. на человека в месяц, причем с лета прошлого года эта сумма увеличилась на 11%. Такие данные приводятся во втором в этом году выпуске «Барометра экономического поведения домохозяйств в России», подготовленном исследователями из НИУ ВШЭ (РБК его изучил).

Данные о субъективных оценках материального положения взяты из результатов регулярного опроса «Экономическое поведение домашних хозяйств», который НИУ ВШЭ проводит с июня 2023 года в формате личного интервью. Всего на данный момент проведено три волны исследования: в июне—июле 2023 года (выборка — 6000 человек), в сентябре—ноябре 2023 года (6079 человек) и в декабре 2023 года — феврале 2024 года (выборка 6809 человек).

Субъективная оценка «нормального» дохода

Вопрос анкеты был сформулирован так: «Как вы думаете, сколько денег нужно сейчас такой семье, как ваша, в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить нормально?»

Согласно данным на начало 2024 года, для нормальной жизни россиянам в среднем нужно 70,4 тыс. руб. Это чуть меньше, чем было осенью 2023 года, тогда средняя сумма составила 70,8 тыс. руб. Летом прошлого года средняя сумма, достаточная для нормальной жизни, составляла 63,6 тыс. руб.

Таким образом, всего за несколько месяцев во второй половине 2023 года потребность в необходимом душевом доходе, по оценке респондентов, увеличилась на 11%. Это существенно выше официальных темпов роста потребительских цен — инфляция по итогам 2023 года составила 7,42%.

Медиана «нормального» дохода при этом не изменилась, она остается на уровне 50 тыс. руб. Это значит, что половина респондентов назвали «нормальным» доходом сумму до 50 тыс., а половина — выше.

Согласно результатам опроса, проведенного в августе—сентябре прошлого года сервисом по поиску работы SuperJob, россиянам для того, чтобы ощущать себя счастливыми, в среднем нужно 200 тыс. руб. в месяц. С марта 2023 года этот показатель вырос на 2,5%.

У кого сильнее выросли потребности в деньгах

Больше всего оценки «нормального» дохода выросли:

у семей с самым низким потребительским статусом, оценивающих свое материальное положение словами «едва сводим концы с концами», — на 20%;

людей в возрасте 35–44 лет — на 17%;

жителей средних и крупных городов с населением от 100 тыс. до 1 млн человек — на 16%;

мужчин — на 15%;

людей с низким уровнем образования — на 14%.

Опережающий рост притязаний на «нормальный» доход может быть обусловлен различными обстоятельствами, отмечают авторы. Однако в случае с малообеспеченным населением такой рост, видимо, отражает ускоренную «инфляцию для бедных» летом—осенью 2023 года: рост стоимости базовой потребительской корзины, включающей в себя минимальный набор продуктов питания (без животного масла, алкогольных напитков), медикаменты, синтетические моющие средства, услуги ЖКХ и транспорта, указывают они.

По данным Росстата, сильнее всего за 2023 год подорожали куриные яйца — на 61%, куры охлажденные и мороженые — на 28%, мясо и птица в целом — на 16%, сахар-песок — на 11%, рыба мороженая — на 9%. Кроме того, по данным Минэкономразвития, с начала 2024 года по 24 июня инфляция составила 3,82%, в том числе 10,63% на плодоовощную продукцию.

«Показатель инфляции, который рассчитывает Росстат, захватывает очень большую группу товаров, многие из которых могут не входить в значительной степени в структуру расходов средних домохозяйств», — говорит профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. При этом темпы инфляции по отдельным группам товаров, которые в наибольшей степени составляют потребительскую корзину (медикаменты, продукты, услуги ЖКХ, платные услуги), зачастую растут быстрее, чем средний уровень инфляции, отмечает он. По его словам, это в первую очередь затрагивает людей, которые получают небольшие доходы. «У них нет такого объема и разнообразия потребления, которое отслеживает Росстат. Их не касается рост стоимости автомобилей, но им не все равно, сколько стоит картошка», — поясняет эксперт.

Официальная инфляция — это сложный составной показатель, который отражает «среднее» значение, используя информацию о ценах на разные товары и услуги, напоминает научный сотрудник Института социологии РАН Юлия Островская. «Цены на определенные товары растут быстрее, на другие — медленнее, на отдельные товары возможно снижение цен (например сезонное, в случае хорошего урожая), а отдельные группы товаров или услуг могут и вовсе не учитываться. Соответственно, представление людей складывается исходя из индивидуальных моделей потребления и представлений о том, что необходимо для поддержания нормального уровня жизни», — рассуждает она.

Инфляция на протяжении последних лет неизменно оказывается в числе проблем, которые в наибольшей степени волнуют россиян, указывает Островская. К примеру, в исследованиях, проводимых Федеральным научно-исследовательским социологическим центром РАН, среди ответов на вопрос «Какие проблемы жизни нашей страны вы считаете наиболее острыми?» лидирует «инфляция», а уже за ней следуют коррупция, состояние экономики, жилищная проблема.

Как представление о «нормальном» доходе зависит от уровня жизни

Доход, достаточный для нормальной жизни, отражает представление о сумме, позволяющей человеку и его семье поддерживать желаемый потребительский стандарт. В сравнении с фактическим доходом и текущими расходами он косвенно характеризует восприятие населением собственного материального благополучия, поясняют авторы.

Исследование НИУ ВШЭ демонстрирует, что в целом представления россиян о «нормальном» доходе соотносятся со средним уровнем жизни в регионах, где они живут (в выборку опроса включены жители 52 регионов России). По оценкам 34% семей, нормально жить им позволит доход на уровне около душевого в их регионе (плюс-минус 25%). Примерно каждая четвертая семья (26%) ориентируется на 1,25–2 величины среднего душевого дохода в своем регионе. Доход в размере трех четвертей от среднедушевого в их регионе сочли нормальным 21% респондентов, а 19% для нормальной жизни нужно два среднедушевых дохода и более.

По данным Росстата, в 2023 году среднедушевые денежные доходы населения в целом по России составили 53 139 руб., а по оценке за первый квартал этого года — 51 839 руб. (в четвертом квартале года доходы населения, как правило, значимо увеличиваются в связи с декабрьскими премиями и бонусами, переносом некоторых соцвыплат с начала января на декабрь).

Результаты опроса показывают, что чем лучше материальное положение семьи, тем в среднем выше ее потребительский стандарт и запрос на «нормальный» доход. Вместе с тем с ростом благосостояния сокращается разрыв между реальной ситуацией в семье и представлением о достаточном для нормальной жизни доходе, отмечается в исследовании.

Так, наименее обеспеченным семьям для нормальной жизни необходим доход в 5,7 раза выше, чем их текущие расходы, — 52,9 тыс. руб. против 9,3 тыс. руб. У наиболее благополучных в материальном плане семей разрыв между представлениями о нормальном доходе и фактическими расходами составляет менее двух раз — 101,1 тыс. руб. против 57,7 тыс. руб.

В абсолютном выражении «нормальный» доход в представлении самых обеспеченных почти вдвое выше, чем у самых бедных.

По данным Росстата, уровень бедности в 2023 году обновил исторический минимум: за чертой бедности (месячный доход до 14 339 руб. в 2023 году) в России находилось 13,5 млн россиян, или 9,3% населения.