Глава «Татспиртпрома» предложил вернуть рекламу крепкого алкоголя

Общество и бизнес в России созрели для возвращения рекламы алкоголя, считает глава «Татспиртпрома». Рынок крепкого алкоголя стал более цивилизованным, и для него можно было бы разрешить рекламу в ночное время по аналогии с вином

Руслан Максудов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российский рынок алкоголя и общество достаточно созрели для того, чтобы ослабить запреты на рекламу алкоголя. Такое мнение в интервью РБК высказал гендиректор второго крупнейшего в России производителя «Татспиртпрома» Руслан Максудов.

Многим отечественным алкогольным брендам удалось завоевать доверие потребителей еще в далекие годы, когда в России была разрешена реклама спиртного, вспоминает Максудов. Теперь производители, работающие на рынке, где реклама сильно ограничена, вынуждены искать разные способы рассказать о новых продуктах своим потребителям. «Сейчас наш единственный контакт с потребителем — непосредственно через сам продукт», — объясняет глава «Татспиртпрома».

Но если в предыдущие годы ограничение рекламы алкоголя было оправдано, то сейчас рынок, за которым усилился контроль государства, стал более цивилизованным, констатирует Максудов. «Я думаю, что общество уже стало другим, и производители тоже. Вы знаете, какой контроль сейчас со стороны государства. Поэтому, я думаю, что сейчас какие-то ограничения можно ослабить, например, разрешить рекламу на телевидении и радио после 23 часов», — говорит гендиректор «Татспиртпрома».

Для поддержки винодельческой отрасли власти уже ввели определенные послабления в рекламе, и работу в этом направлении необходимо продолжить, считает топ-менеджер. «Я бы на всю крепкую группу тоже распространил такого рода условия. Или в каких-то хотя бы специализированных журналах, например, для взрослых», — указывает Максудов. «Рынок и общество для этого созрели», — добавляет он.

Как запрещали рекламу алкоголя в России Реклама крепкого алкоголя на телевидении запрещена в России законом «О рекламе» с 1996 года. Впрочем, некоторые производители спиртного в течение еще двух лет пользовались возможностью рекламировать на телевидении не свою продукцию, а товарные знаки, но практика была прекращена после многочисленных судебных разбирательств. В ноябре 1999 года была ограничена реклама слабоалкогольных напитков крепостью менее 15 градусов: минимум половина времени ролика должна была содержать информацию о вреде их употребления. Затем запреты были введены и для пива, а также напитков на его основе: с 2004 года их разрешалось рекламировать на телевидении только с 22 до 7 часов, а в рекламе было запрещено использовать образы людей и животных. С 2012 года пиво приравняли к остальным алкогольным напиткам, а его реклама на ТВ и радио запрещена. Исключение было сделано лишь ради Чемпионата мира по футболу-2018, проводившегося в России. В 2014 году поправки в закон «О рекламе» временно, до 31 декабря 2018-го, разрешили рекламу пива во время телетрансляций спортивных соревнований.

Сегодня в России, в соответствии со статьей 21 Закона «О рекламе», практически полностью запрещена реклама алкогольной продукции в СМИ и в интернете. Послабление действует только для вина, произведенного из выращенного на территории России винограда. Его рекламу можно размещать в периодических печатных изданиях, но не на первой и последней полосе, на телевидении и радио с 23 до 7 часов местного времени, а также на специализированных ярмарках винодельческой продукции.

В ноябре 2023 года депутаты также предложили поддержать продвижение российских винодельческих хозяйств и их продукции, разрешив для них уличную рекламу. Законопроект, который изначально предполагал ввести такую рекламу вдоль автомобильных дорог общего пользования в регионах-производителях вина, ко второму чтению был скорректирован. Теперь документом предлагается разрешить уличную рекламу российского вина на всей территории России с использованием электронных табло по ночам — с 23 до 7 часов местного времени. Дата второго чтения пока не определена.

На законодательный запрет рекламы игорных зон, который мешает им развиваться как туристический кластер, ранее жаловались РБК и директора легальных российских казино. Действующее законодательство в этой сфере устарело и «продолжает регулировать игорную деятельность как что-то плохое», указывал исполнительный директор комплекса Tigre de Cristal в «Приморье» Стелиос Тсифетакис. Речь идет не о том, чтобы рекламировать саму игру, а возможности продвигать игорные зоны как туристические локации, объясняла гендиректор игорной зоны «Красная Поляна» Наталия Волдаева. «Мы и так расположены удаленно от больших городов и аэропортов. Нам хотелось бы рекламироваться, например, в аэропортах, в наружной рекламе на трассах пути следования туриста, в специальных туристических изданиях, сайтах и СМИ и др.», — говорила Волдаева. Задачу добиться изменений в вопросе законодательства, ограничивающего рекламу игорных зон, ставит перед собой и Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма, рассказал РБК ее исполнительный директор Дмитрий Анфиногенов.