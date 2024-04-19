Россияне стали меньше пить в пересчете на чистый спирт

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⁠Потребление алкоголя в России в пересчете на каждого жителя страны за пять лет снизилось с 9,43 до 8,44 л этанола в год. Об этом говорится в отчете Минздрава, представленном на международной выставке-форуме «Россия», сообщает ТАСС.

«Потребление алкоголя снизилось с 9,43 л этанола на душу населения в 2018 году до 8,44 л в 2023 году», — говорится в отчете Минздрава.

Кроме того, в прошлом году в сравнении с 2020-м в 3,5 раза выросло число визитов граждан к врачам — специалистам по здоровому образу жизни.

Российские власти рассчитывают к 2030 году снизить потребление алкоголя на 12,3%, до 7,8 л. В Минздраве напомнили, что еще 15 лет назад этот показатель составлял 18 л на человека.

В то же время Росстат в минувшем январе сообщал, что в 2022 году впервые за десять лет в России выросло число случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость». Однако, по словам директора Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского Минздрава России Татьяны Клименко, эти данные все равно не дают основания говорить о существенном росте числа алкоголиков в стране.

Среди мер, которые могут применить в России для снижения употребления алкоголя, — сокращение времени продажи дистиллятов в магазинах, разрешение муниципалитетам ограничивать продажу спиртного в выходные и праздники, а также повышение возраста, когда можно покупать крепкие напитки, до 21 года.