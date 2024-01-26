Кремль оценил отказ Киева продлить контракт на транзит газа

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При отказе Киева продлевать контракт на транзит российского газа в Европу возникает вопрос, как топливо будет туда попадать. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вопрос, как туда будет попадать этот газ. Безусловно, есть существующие маршруты, связанные с Турцией; вы знаете, есть поставки сжиженного газа, которые столь востребованные сейчас», — сказал он.

Пресс-секретарь обратил внимание, что существующие альтернативные маршруты «уже заблокированы во многом».

Говоря о транзите газа через Украину, он отметил, что отказ Киева продлевать контракт приведет к изменениям всех логистических цепочек.

Ранее в пресс-службе украинского правительства в ответ на слова премьера Словакии Роберта Фицо заявили, что Киев «не намерен договариваться» с Москвой о продлении контракта на транзит газа через территорию Украины. Фицо после визита в соседнюю страну и переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем допустил продолжение транзита российского газа через территорию Украины в 2025 году.

Сейчас Россия может поставлять газ в страны Западной и Центральной Европы только по одному маршруту — по транзитной ветке через Украину. Соответствующий контракт российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» истекает в конце 2024 года. Документ предусматривает прокачку 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет. В Минэнерго Украины и «Нафтогазе» не планировали продлевать контракт, а транзит не был прерван из-за потребностей в газе некоторых европейских стран.

При этом в украинском правительстве допустили, что Киев «может говорить с европейской страной (членом ЕС) об использовании своей газотранспортной сети».