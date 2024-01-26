 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Кремль оценил отказ Киева продлить контракт на транзит газа

Песков: есть вопрос по транзиту газа в ЕС из-за отказа Киева продлить контракт
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

При отказе Киева продлевать контракт на транзит российского газа в Европу возникает вопрос, как топливо будет туда попадать. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вопрос, как туда будет попадать этот газ. Безусловно, есть существующие маршруты, связанные с Турцией; вы знаете, есть поставки сжиженного газа, которые столь востребованные сейчас», — сказал он.

Пресс-секретарь обратил внимание, что существующие альтернативные маршруты «уже заблокированы во многом».

Говоря о транзите газа через Украину, он отметил, что отказ Киева продлевать контракт приведет к изменениям всех логистических цепочек.

Украина опровергла готовность к продлению транзита российского газа
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ранее в пресс-службе украинского правительства в ответ на слова премьера Словакии Роберта Фицо заявили, что Киев «не намерен договариваться» с Москвой о продлении контракта на транзит газа через территорию Украины. Фицо после визита в соседнюю страну и переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем допустил продолжение транзита российского газа через территорию Украины в 2025 году.

Сейчас Россия может поставлять газ в страны Западной и Центральной Европы только по одному маршруту — по транзитной ветке через Украину. Соответствующий контракт российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» истекает в конце 2024 года.

Документ предусматривает прокачку 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет. В Минэнерго Украины и «Нафтогазе» не планировали продлевать контракт, а транзит не был прерван из-за потребностей в газе некоторых европейских стран.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

При этом в украинском правительстве допустили, что Киев «может говорить с европейской страной (членом ЕС) об использовании своей газотранспортной сети».

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Дмитрий Песков Украина транзит газа Европа
Материалы по теме
Украина опровергла готовность к продлению транзита российского газа
Политика
Фицо заявил о договоренности по транзиту российского газа через Украину
Политика
Казахстан повысил стоимость транзита нефти из России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 96,64 (+0,47) Инвестиции, 25 янв, 16:30 Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 88,66 (+0,37) Инвестиции, 25 янв, 16:30
Что такое биллинг и как его использует бизнес в продажах и не только Pro, 14:39
Шмыгаль заявил о гарантиях США по изъятию замороженных активов России Экономика, 14:37
Майнерам предсказали работу в убыток при отсутствии роста курса биткоина Крипто, 14:27
На чемпиона России по боксу совершили нападение в Челябинске Спорт, 14:21
Первый взнос — 10%, прибыль — 20%: где в России выгодно покупать жилье Pro, 14:14
Тильда Суинтон и Джулианна Мур снимутся в фильме Педро Альмодовара Life, 14:06
Акции Louis Vuitton подскочили на 11% после публикации финансового отчета Инвестиции, 14:04
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Шереметьево у пассажира в ручной клади нашли гранату Общество, 14:03
Названы наукограды Подмосковья с самыми дешевыми и дорогими новостройками Недвижимость, 13:57
Беженцы столкнулись с «давней проблемой льготников» при выдаче лекарств Общество, 13:56
Инфраструктура Москвы, комфорт загорода: что предлагают ЖК Подмосковья РБК и ПИК, 13:50
Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона Спорт, 13:46
Суд в Таиланде оштрафовал музыкантов «Би-2» Общество, 13:46
Росстат раскрыл, как изменилось количество россиян в 2023 году Экономика, 13:42