Минск назвал сроки полного восстановления нефтепровода «Дружба»

Это займет несколько месяцев работы, заявили в госконцерне «Белнефтехим». Первые же поставки чистой и соответствующей ГОСТу российской нефти должны начаться в первых числах мая

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На восстановление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в полном объеме потребуется несколько месяцев напряженной работы. Об этом сообщил белорусский концерн «Белнефтехим».

В компании отметили, что принятые на сегодняшний день меры позволят восстановить работу лишь одной нитки нефтепровода из двух.

«Урегулирование ситуации с поставками некачественной российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» продолжается. Сегодня вновь в Минэнерго России проходят переговоры представителей концерна «Белнефтехим» и российских нефтяных и нефтетранспортных компаний», — говорится в сообщении «Белнефтехима».

Ближайшая поставка российской нефти в Белоруссию ожидается не ранее 23:00 2 мая с учетом скорости и графика движения нефти, а также расстояния в 106 км от линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча» до российско-белорусской границы. На станцию «Мозырь» соответствующая ГОСТу нефть должна поступить не раньше 4 мая.